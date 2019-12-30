قالت وكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية الاثنين، إن بلداً أجنبيّاً خطّط لتفجير مقديشو الذي أودى بحياة قرابة 80 شخصاً، بينهم مواطنان تركيان.

وأوضحت الوكالة في بيان عبر موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التقرير الأولي حول التفجير الذي وقع السبت عُرِضَ على الحكومة.

وذكر البيان أن التفجير خطّط له وأداره بلد أجنبي، وأنه سيجري التعاون مع عدد من أجهزة الاستخبارات الدولية لكشف ملابسات التفجير.

يذكر أنه وقع السبت تفجير انتحاري عند تقاطع مزدحم في جنوب غرب العاصمة الصومالية، أسفر عن مقتل عشرات، بينهم مواطنان تركيان، وإصابة نحو 125 آخرين، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن خدمة الإسعاف المجاني المعروفة باسم "آمين" في الصومال.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب التي غالباً ما تتحفّظ على تبنِّي مثل هذه التفجيرات الدامية.