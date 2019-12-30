نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيانِ تخفيفِ الحصار عن غزة الاثنين، عقد أي محادثات للهدنة مع إسرائيل، مؤكِّدة أن الأخيرة لم تلتزم كامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة مصرية. في حين انتقدت حركة فتح الجولة الخارجية التي يُجرِيها رئيس المكتب السياسي لحماس، قائلة إنها تأتي لتسويق خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، أو ما يُعرَف بصفقة القرن.

حماس تنفي عقد هدنة مع إسرائيل

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان، عقد أي محادثات للهدنة مع إسرائيل، مؤكدة أن الحصار والعقوبات ما زالت قائمة، وأن العدو الصهيوني لم يلتزم كامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقاً.

ودعت الحركة الأطراف كافة إلى "تحمُّل مسؤولياتها لوقف الحصار والعقوبات المفروضة على القطاع سواء من إسرائيل أو من السلطة الفلسطينية".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الأحد، إن تقدماً قد جرى في مفاوضات اتفاق هدنة طويلة الأمد، بين إسرائيل وحركة حماس.

فيما قالت قناة كان الرسمية الإسرائيلية في اليوم ذاته، إن حماس ترفض وقف العمليات بالضفة الغربية في إطار المفاوضات لعقد اتفاق هدنة طويل الأمد مع إسرائيل.

وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.

فتح تنتقد جولة هنية

من جانبها قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، إن جولة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية الخارجية "لا تمثل الشعب الفلسطيني، وتأتي لتسويق صفقة القرن".

ووصفت فتح في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، الجولة بأنها "تآمرية، وهدفها الانخراط مع الولايات المتحدة وإسرائيل لتمرير صفقة القرن، وتصفية القضية الفلسطينية مقابل ضمانات وتفاهمات واهية".

وأضافت الحركة أن "حماس منذ تأسيسها وبدعم ورعاية أجهزة الأمن الاسرائيلية جاءت لتكون بديلاً عن منظمة التحرير الفلسطينية، ولا هدف لها سوى هدم البيت الفلسطيني من الداخل، وتقويض الوطنية الفلسطينية، لتحافظ على هذا الدور التآمري وضمان قبولها من دولة الاحتلال وداعميها".

وقالت الحركة إنها "ستقوم بكشف ما لديها من معلومات ووثائق في الوقت المناسب، وإنها ستواجه هي وجماهير الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية الحية مؤامرة حماس بكل صلابة وحزم" حسب البيان.

ولم تُصدِر حركة حماس تعقيباً فوريّاً على ما جاء في بيان فتح.

وغادر هنية، قطاع غزة في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في جولة خارجية، وهو حالياً في دولة قطر.

ويسود انقسام فلسطيني داخلي بين حركتي حماس التي تدير قطاع غزة، وفتح التي تدير الضفة الغربية منذ عام 2007.

ويأتي بيان حركة فتح بعد أقل من 24 ساعة على بيان أصدرته وزارة الداخلية بغزة -تديرها حركة حماس- قالت فيه إنها ألقت القبض على ضباط بجهاز المخابرات العامة التابع للحكومة الفلسطينية -مقره رام الله- كانوا يجمعون معلومات حول القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل الشهر الماضي، وهو ما نفته السلطة الفلسطينية بشدة.