سياسة
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السودان.. الحكم بإعدام 31 رجل أمن بتهمة قتل الناشط أحمد الخير
حكم القاضي في محكمة أم درمان، الصادق عبد الرحمن الفكي، بالإعدام شنقاً بحق 31 متهَماً وسجن 3 آخرين لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تبرئة 7 من منتسبي الأمن، في قضية مقتل المعلم أحمد الخير تحت التعذيب، في يناير/كانون الثاني الماضي.
السودان.. الحكم بإعدام 31 رجل أمن بتهمة قتل الناشط أحمد الخير
آلاف المتظاهرين يحتشدون أمام مقر المحكمة في أم درمان لدعم أسرة القتيل أحمد الخير / AFP
30 ديسمبر 2019

قضت محكمة أم درمان في العاصمة الخرطوم الاثنين، في حكم أولي، بالإعدام شنقاً بحق 31 من منتسبي جهاز الأمن السوداني في قضية قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير "تحت التعذيب".

وقضى القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي في حكم قابل للاستئناف، بالإعدام شنقاً بحق 31 متهَماً وسجن 3 آخرين لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تبرئة 7 من منتسبي الأمن في قضية مقتل المعلم الخير تحت التعذيب، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتمسكت أسرة أحمد الخير بالقصاص بعد سؤال المحكمة لها عن خيارها بين العفو والقصاص.

واحتشد آلاف المتظاهرين أمام مقرّ المحكمة في أم درمان لدعم أسرة القتيل والمطالبة بالقصاص، وردّدوا هتافات عقب النطق بالحكم مؤيدة له، منها "يحيا العدل".

وفي 28 أغسطس/آب الماضي شهدت محكمة أم درمان أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أحمد الخير، داخل معتقل في منطقة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان، في فبراير/شباط الماضي.

ومثل 41 متهماً أمام المحكمة، وبرأت ثلاثة منهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعقدت المحكمة 22 جلسة.

واعتقلت قوة من جهاز الأمن السودان، المعلم أحمد الخير من منزله بضاحية خشم القربة، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يلقى مصرعه تحت التعذيب قيد الاعتقال بمدينة كسلا في 31 من ذات الشهر.

وينتمي أحمد الخير إلى حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الذي أسسه الراحل حسن الترابي، وجاء اعتقاله بعد انطلاق احتجاجات شعبية في منطقة خشم القربة ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردِّي الأوضاع الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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