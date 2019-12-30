دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الاثنين، أعضاء الجمعية العامة في البرلمان لاجتماع الخميس الموافق 2 يناير/كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية لمنح تفويض بإرسال جنود إلى ليبيا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد قال للصحفيين في وقت سابق من الاثنين، إن المذكرة المقصودة ستُحال إلى البرلمان، مذيَّلة بتوقيع رئيس الجمهورية.

وأطلع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، قادة المعارضة على حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة على البرلمان، من أجل إرسال قوات إلى ليبيا.

والتقى جاوش أوغلو الاثنين، كلّاً من رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ورئيسة حزب الجيد مرال أقشينار، خلال زيارته لهما في مقريهما الحزبيين بالعاصمة التركية أنقرة، وذلك لتقديم تفاصيل عن مذكرة التفاهم الموقَّعة مع ليبيا، ونية الحكومة التركية إرسال دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

ومن المتوقع عرض طلب إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا أمام البرلمان التركي خلال اليومين القادمين، وتحضيراً لذلك يلتقي جاوش أوغلو قادة المعارضة في محاولة لكسب تأييدهم للخطوة التركية المقبلة، التي جاءت بعد طلب من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج دعماً عسكريّاً لمواجهة هجوم مليشيات حفتر.

وقال جاوش أوغلو بعد لقاء رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الموقف من التصويت على قرار إرسال قوات إلى ليبيا يعود إلى الأحزاب، "لكننا اليوم قدّمنا الأسباب المتعلقة بهذه المذكرة وأهميتها لحماية مصالحنا الوطنية وأمننا من الخطر المحدق".

كانت تركيا وليبيا وقّعَتا مذكرتَي تفاهم أمني ومائي في 27 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، وبناءً على هذه التفاهمات طلبت حكومة الوفاق من تركيا إرسال دعم عسكري لمواجهة مليشيات حفتر التي تسعى لإسقاط الحكومة المعترَف بها دوليّاً في طرابلس.

من جانبه رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفكرة إرسال قوات إلى ليبيا في حال تقديم طلب رسمي بذلك، وقال إن بلاده ستلبِّي الدعوة بعد عرض القرار على البرلمان للتصديق عليه.