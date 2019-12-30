أدانت الخارجية الإيرانية وحزب الله اللبناني الاثنين، القصف الأمريكي على مواقع حزب الله في العراق، في الوقت الذي وصف فيه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الضربات بالناجحة، معلناً أنه لا يستبعد أي خطوات أخرى إذا ما لزم الأمر.

إيران: القصف عدوان إرهابي

وصفت الخارجية الإيرانية القصف الأمريكي الذي استهدف مقاتلي كتائب حزب الله العراقي، بـ"العدوان الإرهابي".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، أن "العدوان الأمريكي على الأراضي العراقية ومهاجمة مواقع الحشد الشعبي، مثال واضح على الإرهاب، ونُدينه بشدة".

وقال موسوي إن "على الولايات المتحدة أن تحترم استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه، وأن تتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلية".

وأضاف: "هذه الهجمات أثبتت مرة أخرى زيف مزاعم الولايات المتحدة بمقاتلة تنظيم داعش، إذ إن الولايات المتحدة استهدفت مواقع قوات كانت توجّه ضربات مدمّرة إلى إرهابي داعش على مر السنوات الماضية".

حزب الله اللبناني: الاعتداء سافِر

من جانبه، أدان حزب الله اللبناني بشدةٍ القصف الأمريكي لمواقع نظيره في العراق، واصفاً القصف بـ"بالوحشي والغادر".

واعتبر حزب الله في بيان، أنّ "الاعتداء سافِر خصوصاً على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته".

وجدّد حزب الله تأكيده في البيان أن "الإدارة الأمريكية تريد أن تضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي والقادرة على مواجهة داعش وقوى التطرف والإجرام، الذين دعمتهم الإدارة على أكثر من صعيد ولا يزالون ضمن مخططاتها وأدواته الخبيثة في المنطقة".

وكتائب حزب الله هي مليشيا شيعية مدعومة من إيران تأسست عام 2007، أمّا حزب الله اللبناني فهو مليشيا شيعية مدعومة من إيران تأسست عام 1982.

إسبر يهدّد بالمزيد

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الضربات التي استهدفت منشآت تابعة لحزب الله في العراق وسوريا مساء الأحد، كانت ناجحة، موضحاً أنه لا يستبعد أي خطوات أخرى "إذا لزم الأمر".

وقال مارك إسبر للصحفيين إن "الضربات كانت ناجحة، وسنتخذ مزيداً من الإجراءات إذا لزم الأمر للدفاع عن النفس وردع المليشيات أو إيران من ارتكاب أعمال معادية"، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن كبار مستشاري الأمن القومي الأمريكي أبلغوا الرئيس دونالد ترمب الهجمات.

وأضاف بومبيو في تصريحات للصحفيين بعد إطلاع ترمب على الهجمات في بالمبيتش بولاية فلوريدا: "لن نتغاضى عن تصرفات إيران التي تعرِّض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية الأحد في بيان، إنها استهدفت بضربات جوية 5 مواقع لكتائب حزب الله، بينها 3 في العراق و2 في سوريا.

وأضافت أن الضربات تأتي ردّاً على هجمات صاروخية شنّتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف قبل يومين قاعدة "K1" في كركوك، مما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.

ولم توضح الوزارة الأمريكية كيف نُفّذَت الضربات، فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي أن الضربات نُفّذَت بمقاتلات "F15"، دون أن يذكر من أين انطلقت.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران بشنّ هجمات صاروخية عبر وكلائها من الفصائل الشيعية، ضدّ قواعد عسكرية تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتان لبغداد، وسط مخاوف من تحوُّل العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وكشف مسؤول في الحشد الشعبي العراقي، أن عدد قتلى القصف الأمريكي على مقاتلي كتائب حزب الله العراقي، إحدى فصائل الحشد التابع للحكومة، الأحد، ارتفع إلى 25 من مقاتلي الكتائب.

وأضاف مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي في بيان، أن 51 آخرين من مقاتلي الكتائب أصيبوا بجروح جراء القصف الأمريكي.