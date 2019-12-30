سياسة
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قوات الأمن التركية توقف 64 شخصاً بتهمة الانتماء إلى داعش الإرهابي
شنّت قوات الأمن التركية حملات متزامنة في ولايات أنقرة وقيصري وباطمان، ضدّ تنظيم داعش الإرهابي، أسفرت عن اعتقال 64 شخصاً.
قوات الأمن التركية توقف 64 شخصاً بتهمة الانتماء إلى داعش الإرهابي
الأمن التركي يقبض على 64 شخصاً عبر حملات متزامنة في 3 ولايات ضدّ تنظيم داعش الإرهابي / AA
30 ديسمبر 2019

وقفت قوات الأمن التركية الاثنين، 64 شخصاً في حملات متزامنة في 3 ولايات هي أنقرة وقيصري وباطمان، ضدّ تنظيم داعش الإرهابي.

وحسب مصادر أمنية فقد وقفت قوات الأمن التركية 22 مشتبهاً به في ولاية باطمان (جنوب شرق)، بطلب من النيابة العامة في الولاية.

وشارك في المداهمات التي جرت بولاية باطمان فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن العامّ وشرطة المهام الخاصة إضافة إلى فرق من الدرك التركي.

وخلال المداهمة عثرت قوات الأمن التركية في منازل المشتبهين على أسلحة وذخائر ووثائق تنظيمية.

وفي ولاية قيصري (وسط) وقفت قوات الأمن 9 أشخاص يحملون الجنسية العراقية، متهَمين بالانتماء إلى داعش.

واقتيد الموقوفون إلى مديرية أمن قيصري لاستكمال التحقيقات معهم.

كذلك شنت قوات الأمن في العاصمة أنقرة حملات مماثلة، وتمكنت من توقيف 33 أجنبيّاً بتهمة الانتماء إلى داعش.

وتَبيَّن لدى التحقيقات الأولية أن الموقوفين في أنقرة سوريان ومغربي و30 عراقيّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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