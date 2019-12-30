سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 ديسمبر/كانون الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 30 ديسمبر/كانون الأول 2019
أردوغان وميركل يبحثان هاتفيّاً الأوضاع في ليبيا وسوريا / Reuters
30 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان وميركل يبحثان هاتفياً الأوضاع في سوريا وليبيا، وضربات أمريكية جوية على مواقع كتائب حزب الله العراقي توقِع قتلى وجرحى من عناصره.

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    أردوغان وميركل يبحثان هاتفيّاً الأوضاع في ليبيا وسوريا

      بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ملفَّي ليبيا وسوريا. وأوضح بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الزعيمين أجريا مباحثاتهما في اتصال هاتفي. [TRT عربي]

      وأضاف البيان أن أردوغان وميركل ناقشا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ملفَّا ليبيا وسوريا، إضافة إلى العلاقات الثنائية. [الأناضول]

      وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن صرّح في وقت سابق، بأن أردوغان وميركل سيُجرِيان مباحثات هاتفية، بناء على طلب الأخيرة، لمناقشة الشأن الليبي. [الأناضول]

      العراق.. قتلى من حزب الله العراقي في ضربات جوّية أمريكية

        قُتِل 15 مسلّحاً بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي الأحد، جرّاء ضربات جوية أمريكية استهدفت قواعد الفصيل المسلح غربي العراق، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الحشد الشعبي. [TRT عربي]

        وقالت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيانٍ، إن مواقع الكتائب تعرّضت لثلاث ضربات جوية أمريكية في محافظة الأنبار. [TRT عربي]

        من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أنها قصفت خمسة مواقع لكتائب حزب الله في العراق وسوريا. [الأناضول]

        وأضافت أن هذه الضربات تأتي ردّاً على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف قبل يومين قاعدة K1 في كركوك، مما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية. [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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