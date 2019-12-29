سياسة
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ارتفاع قتلى القصف الأمريكي على كتائب "حزب الله" العراقي إلى 25
ارتفع عدد قتلى القصف الأمريكي على مقاتلي كتائب حزب الله العراقي، إحدى فصائل الحشد التابع للحكومة، إلى 25 من مقاتلي الكتائب، فيما أصيب 51 آخرون بجروح متفاوتة.
ارتفاع قتلى القصف الأمريكي على كتائب "حزب الله" العراقي إلى 25
ارتفاع عدد قتلى مقاتلي كتائب حزب الله العراقي إلى 25 / Reuters
29 ديسمبر 2019

قال مسؤول في "الحشد الشعبي" العراقي، إن عدد قتلى القصف الأمريكي على مقاتلي كتائب حزب الله العراقي، إحدى فصائل الحشد التابع للحكومة، الأحد، ارتفع إلى 25 من مقاتلي الكتائب.

وأضاف مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي في بيان، أن 51 آخرين من مقاتلي الكتائب أصيبوا بجروح جراء القصف الأمريكي.

وأشار الربيعاوي إلى أن عدد القتلى قابل للزيادة نتيجة وجود إصابات بليغة وجرحى في حالة حرجة.

وفي وقت سابق قالت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية في بيانٍ، إن مواقع الكتائب تعرّضت لثلاث ضربات جوية أمريكية في محافظة الأنبار.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، أنها قصفت خمسة مواقع لكتائب حزب الله في العراق وسوريا.

وأضافت أن هذه الضربات تأتي ردّاً على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين، وأحدثها هجوم استهدف قبل يومين، قاعدة K1 في كركوك، ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية أمريكية، عبر الفصائل الشيعية العراقية المقربة من طهران، وهو ما تنفيه الأخيرة.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين. وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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