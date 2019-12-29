سياسة
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شمال قبرص التركية تندد بالتعاون بين حفتر وإدارة جنوب قبرص
ندد رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار الأحد، بالتعاون بين خليفة حفتر وإدارة جنوب قبرص، مؤكداً أن "انخراط إدارة جنوب قبرص في تعاون مع حفتر المنقلب على الحكومة الشرعية الليبية الحائزة على اعتراف دولي، هو موقف غير مقبول على الإطلاق".
شمال قبرص التركية تندد بالتعاون بين حفتر وإدارة جنوب قبرص
رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار يندد بالتعاون بين إداة جنوب قبرص وخليفة حفتر / AA
29 ديسمبر 2019

نددت جمهورية شمال قبرص التركية بالتعاون بين الجنرال الليبي خليفة حفتر وإدارة جنوب قبرص.

وقال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار الأحد، إن "انخراط إدارة جنوب قبرص في تعاون مع حفتر المنقلب على الحكومة الشرعية الليبية الحائزة على اعتراف دولي، هو موقف غير مقبول على الإطلاق".

وأشار تتار في بيان، إلى أن حكومته "تتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط"، مؤكداً أن بلاده "ملتزمة بحماية مصالحها الوطنية والاستراتيجية بالتعاون مع تركيا".

ولفت البيان إلى أن شمال قبرص التركية تتابع تفاصيل الزيارة التي نفذها رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر عقيلة صالح، إلى جنوب قبرص، مشدداً على أهمية تبني سياسات مشتركة واسعة الأفق تجاه المنطقة حول البحر المتوسط.

وأكّد البيان أن التعاون المتنامي بسرعة في مجال الأمن والطاقة بين "جمهورية شمال قبرص التركية والوطن الأم (تركيا) يعد جزءاً مهماً في الرؤية الاستراتيجية".

وكان رئيس برلمان إدارة جنوب قبرص ديمترس سيلوريس، أعلن خلال لقائه رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، في وقت سابق من السبت، سحب اعترافه بحكومة الوفاق، في موقف يخالف قرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تعتبر الأخيرة الحكومة الليبية الشرعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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