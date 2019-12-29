سياسة
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أردوغان وميركل يبحثان هاتفياً ملفَّي ليبيا وسوريا
أفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى مباحثات هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بخصوص الأوضاع في ليبيا وسوريا.
أردوغان وميركل يبحثان هاتفياً ملفَّي ليبيا وسوريا
أردوغان وميركل يجريان مباحثات هاتفية بخصوص الأوضاع في ليبيا وسوريا / AA
29 ديسمبر 2019

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ملفَّي ليبيا وسوريا.

وأوضح بيان صدر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الزعيمين أجريا مباحثاتهما في اتصال هاتفي.

وأضاف البيان أن أردوغان وميركل ناقشا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ملفَّي ليبيا وسوريا، إضافة إلى العلاقات الثنائية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن صرّح في وقت سابق، بأن أردوغان وميركل سيجريان مباحثات هاتفية، بناء على طلب الأخيرة، لمناقشة الشأن الليبي.

ولفت قالن إلى استمرار التحضيرات لعقد اجتماع قمة للأطراف المعنية بالشأن الليبي في برلين، في النصف الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل. وذلك في إطار مساعي الأمم المتحدة لإعادة إحياء المسار السياسي، ووقف إطلاق النار في ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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