على عكس التوقعات، كان فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، فوزاً مريحاً وبنسبة عالية، إذ حقق 72.5% من الأصوات مقابل 27.5% لمنافسه جدعون ساعر، وهو الأمر الذي بدا غريباً بعد فشله في تشكيل الحكومة وفي ظل تُهم الفساد الموجهة إليه والتي من المفترض أنها كانت سبباً في خسف شعبيته أمام الجمهور الإسرائيلي.

الفوز الكاسح أعطى نتنياهو ثقة بنفسه للبطش أكثر بحقوق الفلسطينيين، فقد بدأ بتنفيذ مخططه بضم الأغوار، بالإضافة إلى ترجيح احتمالات بإمكانية فوزه في الانتخابات الثالثة التي ستُجرى بعد ثلاثة أشهر، لثالث مرة في تاريخ إسرائيل خلال عام، وهو الأمر الذي دفعه للتفكير بتقديم طلب إلى الكنيست لمنحه الحصانة من المحاكمة بالتهم المنسوبة إليه في لوائح الاتهام، حسب ما أفادت به مصادر سياسية لهيئة البث الإسرائيلية.

وسيشكل هذا الفوز دفعة لنتنياهو لخوض انتخابات آذار/مارس البرلمانية التي من المحتمل أن تشهد منافسة محتدمة.

وترى صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نتنياهو يستغل فكرة ضم غور الأردن لإسرائيل لإبعاد نفسه عن الملاحقة الجنائية، وتقول ميراف باتيتوفي في مقال كتبته تحت عنوان"وادي نتنياهو الذي لم يتحقق بعد" قد يأمل سكان وادي الأردن أن يؤدي الضم إلى تحسين حياتهم، لكنهم يخاطرون بأن يصبحوا بيادق في جهود رئيس الوزراء لإبعاد نفسه عن ملاحقته الجنائية رغم إخفاقه في تقديم حتى الخدمات الطبية الأساسية للمنطقة".

وتشبّه الكاتبة غور الأردن بالنسبة لنتنياهو بالبطاقة السحرية التي يخرجها من جيبه ويلصقها في آلة الدعاية، مشيرة إلى أنه يدرك قوة بطاقته السحرية التي تحتوي على وعد الحلم ومستقبل الحكم.

وتوضح الكاتبة أن وعد نتنياهو يتعارض مع الواقع على الأرض "بينما يتحدث نتنياهو عن ضم هذه القطعة المطلوبة من الأرض، يعاني السكان المحليون من نقص المياه المخصصة للزراعة، وبينما يهرع للصحافة وللقاء وزير الخارجية الأمريكي، يكافح السكان المحليون للعثور على طبيب لعلاج أطفالهم المرضى".

وتضيف "قد يعتقد بعض السكان أن الضم سيؤدي في النهاية إلى تحسين حصتهم، لكنهم يخاطرون بأن يصبحوا إضافات في وهم نتنياهو التسويقي، ومن المتوقع أن يساعدوه في تمهيد الطريق بعيداً عن الإجراءات الجنائية التي تنتظره إذا فشل في الانتخابات المقبلة. نتنياهو لا يعرف شيئاً عن العيش في وادي الأردن".

الحصانة للتشبث بالمنصب

بحجة منح جمهور حزب الليكود مجدداً الثقة لنتنياهو يريد الأخير الحصانة البرلمانية حتى يتمكن من إدارة الحكومة القادمة، ذلك أنه لن يتمكن من القيام بذلك وهو يواجه محاكمة، إذ أفادت القناة الإسرائيلية الثانية أن تقديم الطلب لتوفير الحصانة سيجري على ما يبدو بدون ضجة في نهاية الأسبوع.

ومن المفترض أن يقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وجهة نظره حول موضوع منح تفويض تشكيل الحكومة لمتهم، كما ستعقد الثلاثاء المحكمة العليا جلسة حول الموضوع، وفي يوم الخميس تنتهي مدة الـ30 يوماً والتي يقرر خلالها نتنياهو ما اذا كان سيقدم طلباً للحصول على الحصانة البرلمانية من الكنيست.

على عكس التقارير، الحصانة هي قضية أمر مؤقت لفترة ولاية فقط وليس تهرباً من المحاكمة. وبأي حال من الأحوال نتنياهو لم يتخذ قراره بعد بالموضوع وسيعلن قراره خلال الأيام القادمة - حزب الليكود الإسرائيلي

وكتبت صحيفةهآرتسالإسرائيلية معلقة على الحصانة "إن طلب نتنياهو من الكنيست للحصانة من المقاضاة في القضايا الجنائية الثلاث التي وُجّهت إليه لن تجنبه المحاكمة".

وفي مقال تحت عنوان "نتنياهو لديه الآن بعض القرارات الصعبة" في الصحيفة ذاتها، علق الكاتب الإسرائيلي يوسي فيرتر على فوز نتنياهو قائلاً "إن الأسباب وراء إصرار نتنياهو على قيادة الليكود هو أنه عشية رأس السنة الجديدة يتعين عليه أن يستقيل من المناصب الوزارية الأربعة الإضافية التي يشغلها وأن يعين خلفاً له، بالإضافة إلى أنه عليه أن يقرر ما إذا كان سيطلب من الكنيست منحه الحصانة من المحاكمة أم لا.

ويرى الكاتب أن "طلب الحصانة مسألة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة له، لأن محامي نتنياهو سيُسقط خط الدفاع العام الذي أنشأه المشتبه به لنفسه خلال السنوات الثلاث التي كان يخضع فيها للتحقيق"، مشيراً إلى أن الضرر يكمن بدرجة أكبر في انتخابات 2 آذار/مارس، فتصرفاته الأخيرة كمشتبه به قيد التحقيق والاستجواب، لا ترقى ليتقلد منصب رئيس الوزراء من جديد.

لا يعرف نتنياهو وعصابته حدوداً ولن يتوقفوا عند أي شيء، تخلى وزراء الليكود عن مناصبهم وشؤون دولتهم، سعياً لإنقاذ نتنياهو في الانتخابات، وانتقلوا من بيت إلى آخر مثل جوقة من المصفقين على أعتاب مرشح يبلغ من العمر 70 عاماً - الكاتب في صحيفة هآرتس الإسرائيلية - يوسي فيرتر

وكتبت صحيفة "إسرائيلهيوم" معلقة على فوز نتنياهو وطلبه الحصانة متسائلة "بنيامين نتنياهو.. رائد أم مسيح؟ وهل الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل علامة على مجيء المسيح؟"، مشيرة إلى تعليقات الحاخامات في إسرائيل، إذ قال المعلق التلفزيوني الإسرائيلي أميت سيجال في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت قائلاً: "بالنسبة للناخبين اليمينيين، يشبه بيبي يسوع على الصليب".