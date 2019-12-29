سياسة
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قتلى وجرحى بهجوم حوثي يستهدف قوات مدعومة إماراتياً جنوبي اليمن
ذكرت مصادر محلية يمنية أن هجوماً استهدف منصة نادي الصمود أثناء حفل تخرج دفعة عسكرية جديدة تابعة للحزام الأمني المدعوم إماراتياً في مدينة الضالع، متهمة جماعة الحوثي المدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم الصاروخي.
قتلى وجرحى بهجوم حوثي يستهدف قوات مدعومة إماراتياً جنوبي اليمن
هجوم صاروخي يستهدف عرضاً عسكرياً لقوات الحزام الأمني بالضالع يسفر عن مقتل 10 / AA
29 ديسمبر 2019

سقط عشرات القتلى والجرحى في هجوم صاروخي استهدف عرضاً عسكرياً لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، وسط مدينة الضالع جنوبي اليمن، الأحد.

وذكرت مصادر محلية أن الهجوم استهدف منصة نادي الصمود أثناء حفل تخرج دفعة عسكرية جديدة تابعة للحزام الأمني.

وقالت مصادر خاصة مقربة من قيادة المجلس الانتقالي في الضالع إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران نفذت الهجوم الصاروخي.

فيما تحدثت مصادر محلية متطابقة في المحافظة للأناضول، أن الهجوم الصاروخي نفذته جماعة الحوثي بطيران مسير، واستهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع.

وحسب معلومات أولية فإن ما يزيد عن 10 من جنود الحزام الأمني وضباطه قتلوا في الهجوم، فيما أصيب عشرات آخرون في الهجوم الذي وقع قرب منصة الاحتفال، فور انتهاء عرض عسكري.

وذكر شهود عيان أن جثث القتلى والجرحى وأشلاءهم ملأت مكان الهجوم، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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