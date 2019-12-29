سقط عشرات القتلى والجرحى في هجوم صاروخي استهدف عرضاً عسكرياً لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، وسط مدينة الضالع جنوبي اليمن، الأحد.

وذكرت مصادر محلية أن الهجوم استهدف منصة نادي الصمود أثناء حفل تخرج دفعة عسكرية جديدة تابعة للحزام الأمني.

وقالت مصادر خاصة مقربة من قيادة المجلس الانتقالي في الضالع إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران نفذت الهجوم الصاروخي.

فيما تحدثت مصادر محلية متطابقة في المحافظة للأناضول، أن الهجوم الصاروخي نفذته جماعة الحوثي بطيران مسير، واستهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع.

وحسب معلومات أولية فإن ما يزيد عن 10 من جنود الحزام الأمني وضباطه قتلوا في الهجوم، فيما أصيب عشرات آخرون في الهجوم الذي وقع قرب منصة الاحتفال، فور انتهاء عرض عسكري.

وذكر شهود عيان أن جثث القتلى والجرحى وأشلاءهم ملأت مكان الهجوم، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.