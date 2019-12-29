سياسة
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المجلس الرئاسي الليبي ينفي وجود مقاتلين سوريين بطرابلس
كذّب المجلس الرئاسي الليبي التسجيلات المرئية التي تُتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لخليفة حفتر، وتظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات بالعاصمة طرابلس.
المجلس الرئاسي الليبي ينفي وجود مقاتلين سوريين بطرابلس
المجلس الرئاسي الليبي ينفي وجود مقاتلين سوريين في ليبيا
29 ديسمبر 2019

نفى المجلس الرئاسي الليبي صحة تسجيلات مرئية تُتداول في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لخليفة حفتر، وتظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، نشره المكتب الإعلامي للسراج الأحد، بعد ساعات من تداول صحفات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مقربة من حفتر مقاطع فيديو لمقاتلين سوريين زعموا أنهم يقاتلون في صفوف قوات الوفاق.

وأضاف البيان، أنه جرى التثبت من قبل القنوات الإخبارية المحلية والدولية، وتأكد أن هذه التسجيلات التُقطت في مدينة إدلب السورية.

وأكد البيان أن حكومة الوفاق، ستلاحق قضائياً كل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من الافتراءات، التي تعد محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة من انتصارات على المعتدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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