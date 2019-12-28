سياسة
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الخارجية الليبية تطالب بالتحقيق في جرائم حفتر ومحاسبته أمام القضاء الدولي
قالت الحكومة الليبية، السبت، إنها "لا تفهم العجز الواضح لمجلس الأمن الدولي أمام جرائم حفتر ضد المدنيين". وطالب وزير الخارجية الليبي "باتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في جرائم حفتر التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي".
الخارجية الليبية تطالب بالتحقيق في جرائم حفتر ومحاسبته أمام القضاء الدولي
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية يطالب بالتحقيق بشأن جرائم حفتر ومحاسبته أمام القضاء الدولي / AA
28 ديسمبر 2019

قالت الحكومة الليبية، السبت، إنها "لا تفهم العجز الواضح لمجلس الأمن الدولي أمام جرائم حفتر ضد المدنيين وتدميره للمنشآت العامة في البلاد".

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة لمجلس الأمن الدولي، حسب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وأضاف سيالة في رسالته بأن مليشيات حفتر ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" بقصفها مدنيين في الزاوية وتاجوراء قبل يومين.

وفي رسالة أخرى وجهها للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، قال سيالة، إن "قوات حفتر تقدم على تحدٍّ خطير جديد يضاف لجرائم الحرب السابقة، بقصفها لمعهد الهندسة التطبيقية قرب مصفاة الزاوية".

وطالب الوزير الليبي بـ "اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في جرائم حفتر التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية، ومعاقبة مرتكبيها، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي".

كما أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، مقتل مدني وإصابة ستة آخرين، في قصف عشوائي شنته مليشيات حفتر على العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، في بيان، إن "مليشيات حفتر قصفت الجمعة بشكل عشوائي مكثف الأحياء السكنية في منطقة مشروع الهضبة ببلدية أبوسليم في طرابلس".

وأضافت أن القصف أدى إلى مقتل مدني ليبي وإصابة ستة آخرين، بينهم طفل حالته حرجة.

وشددت على أن هذا القصف يمثل استمراراً لـ"السجل الإجرامي لمسلحي حفتر في استهداف المدنيين"، بحسب البيان.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوماً للسيطرة عليها.

يأتي ذلك وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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