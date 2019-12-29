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خلاصات من TRT عربي: 29 ديسمبر/كانون الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 29 ديسمبر/كانون الأول 2019
عشرات القتلى في هجوم مقديشو في الصومال  / AA
29 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

عشرات القتلى في هجوم مقديشو.. والإدانات تتوالى تركيّاً وعربيّاً، وخطوات متسارعة بالبرلمان التركي لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

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عشرات القتلى في هجوم مقديشو.. والإدانات تتوالى تركيّاً وعربيّاً

قُتل ما لا يقل عن 90 شخصاً في انفجار شاحنة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو، وقع التفجير قرب مركز الجمارك وسط العاصمة أثناء مرور حافلة تُقل طلاباً جامعيين، ما أوقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحى، وأدانت تركيا ودول عربية وغربية التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة العشرات بينهم تركيان. [TRT عربي]

وأدان الرئيس رجب طيب أردوغان التفجير معزياً ذوي ضحايا التفجير، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر، ودعا الله بالرحمة لأرواح ضحايا التفجير بما فيهم المواطنون التركيون، والشفاء العاجل للمصابين مُديناً التفجير. [الأناضول]

خطوات متسارعة بالبرلمان التركي لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا

    أكد رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهجلي دعمه عقد جلسة طارئة في البرلمان يوم 2 يناير/كانون الثاني القادم لمناقشة مذكرة التفويض المتعلقة بإرسال قوات إلى ليبيا، وأشار رئيس حزب الحركة القومية إلى أن الحزب سيصوت لصالح تمرير مذكرة التفويض في البرلمان. [TRT عربي]

    وأوضحت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي أن المذكرة قد تقدَّم إلى رئاسة البرلمان، في 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة الخميس، وأن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها سيتأكد الاثنين. [الأناضول]

    يأتي ذلك في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسمياً والتطورات في المنطقة، والخميس الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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