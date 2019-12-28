قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السبت، إن هناك من يريد تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى، ولو تحقق هذا سيأتي الدور على الدول الأخرى بالمنطقة.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" في ولاية أنطاليا التركية، وأضاف جاوش أوغلو إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا تأتي ضمن أطر القانون الدولي، معرباً عن "استعداد تركيا لإبرام مذكرات مشابهة مع الجميع".

ولفت إلى أنه "عندما ننظر إلى البلدان الأخرى، فنرى أنها تلجأ إلى محاولات لإقصائنا"، مشدداً على ضرورة القيام بما يلزم لمنع تقسيم ليبيا وانجرارها إلى الفوضى، وأن بلاده أكدت مراراً للدول التي تحاول عزل تركيا عن مصالحها في البحر المتوسط، عدم نجاح أي مباحثات أو اتفاقيات لا تكون تركيا طرفاً فيها.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتَي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

أنشطة التنقيب فيشرقالمتوسط

وحول أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، قال جاوش أوغلو: "ينبغي على إدارة جنوب قبرص اليونانية حل مشاكلها مع جمهورية شمال قبرص التركية".

وتابع في السياق ذاته: "لقد غيرنا المعادلة من خلال إرسالنا سفينتي تنقيب (إلى شرق المتوسط) لمواجهة من يتجاهلون من جانب أحادي حقوق قبرص التركية"، مؤكداً أن تركيا "تحبط مكائدهم واحدة تلو الأخرى".

وتعارض كل من إدارة جنوب قبرص اليونانية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة شرق المتوسط.

في المقابل تؤكد تركيا مراراً أن السفن التركية تنقب في الجرف القاري الخاص بها وأنها عازمة على مواصلة نشاطها.