سياسة
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قوات الحكومة الليبية تشن هجوماً "كاسحاً" على مليشيات حفتر
قالت قوات حكومة الوفاق الليبية، السبت، إنها شنت هجوماً "كاسحاً" على مسلحي خليفة حفتر المدعومين بمرتزقة أجانب في محور الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة.
قوات الحكومة الليبية تشن هجوماً "كاسحاً" على مليشيات حفتر
قوات الحكومة الليبية تشن هجوماً "كاسحاً" على مليشيات حفتر / AA
28 ديسمبر 2019

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، السبت، شنها هجوماً "كاسحاً" على مليشيات خليفة حفتر المدعومة بمرتزقة أجانب في محور الرملة بمحيط مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة.

وقالت في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب إنها تمكنت خلال الهجوم من السيطرة علي عدة مبانٍ كانت تتحصن بها المليشيات بعد أن دمرت دبابتين وآلية مسلحة.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان قوات الحكومة الليبية، شن طيران تابع لخليفة حفتر، ضربة جوية استهدفت معهد الهندسة التطبيقية بمدينة الزاوية.

والزاوية ضمن عدة مدن أعلنت حالة النفير العام لمواجهة قوات حفتر، الذي يقود هجوماً على العاصمة طرابلس، منذ أشهر محاولاً السيطرة عليها.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوماً للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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