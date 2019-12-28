سياسة
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خطوات متسارعة بالبرلمان التركي لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا
قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تناقَش في البرلمان الخميس القادم، بينما أكد رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهجلي، السبت، دعمه لعقد جلسة طارئة في البرلمان لمناقشة التفويض.
خطوات متسارعة بالبرلمان التركي لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا
رئيس حزب الحركة القومية التركي يؤكد دعمه لعقد جلسة طارئة في البرلمان / AA
28 ديسمبر 2019

أكد رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت باهجلي، السبت، دعمه لعقد جلسة طارئة في البرلمان يوم 2 يناير/كانون الثاني القادم لمناقشة مذكرة التفويض المتعلقة بإرسال قوات إلى ليبيا.

وأشار رئيس حزب الحركة القومية إلى أن الحزب سيصوت لصالح تمرير مذكرة التفويض في البرلمان.

وقالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تُناقَش في البرلمان الخميس القادم.

يأتي ذلك في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسمياً والتطورات في المنطقة.

وعلم مراسل وكالة الأناضول من مصادر مطلعة في حزب العدالة والتنمية السبت، أن الجمعية العامة للبرلمان قد تجتمع في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة التفويض.

وأوضحت المصادر أن المذكرة قد تقدَّم إلى رئاسة البرلمان في 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن المحتمل مناقشتها في الجمعية العامة الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك.

وبينت المصادر أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها سيتأكد الاثنين.

وكان البرلمان التركي دخل في عطلة تنتهي 7 يناير/كانون الثاني، عقب مداولات الموازنة.

والخميس الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان لأعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشان إرسال جنود إلى ليبيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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