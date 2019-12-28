سياسة
3 دقيقة قراءة
مظاهرات في هونغ كونغ تطالب برحيل التجار الصينيين
اشتبكت شرطة هونغ كونغ مع متظاهرين دخلوا مركزاً تجارياً اليوم السبت، مطالبين التجار الصينيين من البر الرئيسي بمغادرة المنطقة بعد تجدد الاحتجاجات، في إطار جهود الضغط على الحكومة عبر تعطيل النشاط الاقتصادي.
مظاهرات في هونغ كونغ تطالب برحيل التجار الصينيين
متظاهرون في هونغ كونغ يطالبون برحيل التجار الصينيين / Reuters
28 ديسمبر 2019

اشتبكت شرطة هونغ كونغ مع متظاهرين دخلوا مركزاً تجارياً اليوم السبت، مطالبين التجار الصينيين من البر الرئيسي بمغادرة المنطقة عقب تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويأتي الاحتجاج في شيونغ شوي القريبة من حدود هونغ كونغ مع البر الرئيسي، في إطار جهود الضغط على الحكومة عبر تعطيل النشاط الاقتصادي.

وقام حوالي 100 متظاهر بمسيرة عبر المركز التجاري، وهم يهتفون "حرروا هونغ كونغ!" و"عودوا إلى البر الرئيسي".

واعتقلت قوات الشرطة التي ارتدت ملابس مدنية عدداً من المتظاهرين، وقام أحد رجال الشرطة برش رذاذ الفلفل على المتظاهرين والصحفيين، واشتبك عدد من المتسوقين مع قوات الشرطة التي أغلقت الممرات في المركز التجاري.

وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في يونيو/حزيران بسبب قانون تسليم المطلوبين للصين، لتشمل مطالب بمزيد من الديمقراطية ومظالم أخرى، وعلى الرغم من سحب القانون المقترح فإن المحتجين طالبوا باستقالة رئيسة الإقليم كاري لام وغيرها من التغييرات.

ويتهم المحتجون حكومة بكين بتقويض الحكم الذاتي والحريات المدنية التي وعدت بها هونغ كونغ عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997.

ولف بعض التجار شريطاً برتقالياً حول الأكشاك وأغلقوا أبواباً أمنية بشكل جزئي على المحلات التجارية، لكن العمل كان يسير بشكل طبيعي.

وتعد هونغ كونغ وجهة مألوفة للتجار الصينيين الذين يشترون السلع، في إقليم لا توجد به ضريبة مبيعات ويشتهر بالمنتجات الأصلية، لإعادة بيعها في البر الرئيسي.

وحطم المتظاهرون في وقت سابق من هذا الأسبوع، النوافذ في مناطق التسوق خلال عطلة عيد الميلاد، واشتبكوا مع قوات الشرطة.

وألقي القبض على 336 شخصاً بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً من الاثنين إلى الخميس، وفقاً للشرطة، وبهذا يصل العدد الإجمالي للمقبوض عليهم خلال ستة أشهر من الاحتجاجات إلى حوالي سبعة آلاف شخص، كما تسببت الاحتجاجات في أضرار بمحطات المترو والبنوك والمرافق العامة الأخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us