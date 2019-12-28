اشتبكت شرطة هونغ كونغ مع متظاهرين دخلوا مركزاً تجارياً اليوم السبت، مطالبين التجار الصينيين من البر الرئيسي بمغادرة المنطقة عقب تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويأتي الاحتجاج في شيونغ شوي القريبة من حدود هونغ كونغ مع البر الرئيسي، في إطار جهود الضغط على الحكومة عبر تعطيل النشاط الاقتصادي.

وقام حوالي 100 متظاهر بمسيرة عبر المركز التجاري، وهم يهتفون "حرروا هونغ كونغ!" و"عودوا إلى البر الرئيسي".

واعتقلت قوات الشرطة التي ارتدت ملابس مدنية عدداً من المتظاهرين، وقام أحد رجال الشرطة برش رذاذ الفلفل على المتظاهرين والصحفيين، واشتبك عدد من المتسوقين مع قوات الشرطة التي أغلقت الممرات في المركز التجاري.

وامتدت الاحتجاجات التي بدأت في يونيو/حزيران بسبب قانون تسليم المطلوبين للصين، لتشمل مطالب بمزيد من الديمقراطية ومظالم أخرى، وعلى الرغم من سحب القانون المقترح فإن المحتجين طالبوا باستقالة رئيسة الإقليم كاري لام وغيرها من التغييرات.

ويتهم المحتجون حكومة بكين بتقويض الحكم الذاتي والحريات المدنية التي وعدت بها هونغ كونغ عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997.

ولف بعض التجار شريطاً برتقالياً حول الأكشاك وأغلقوا أبواباً أمنية بشكل جزئي على المحلات التجارية، لكن العمل كان يسير بشكل طبيعي.

وتعد هونغ كونغ وجهة مألوفة للتجار الصينيين الذين يشترون السلع، في إقليم لا توجد به ضريبة مبيعات ويشتهر بالمنتجات الأصلية، لإعادة بيعها في البر الرئيسي.

وحطم المتظاهرون في وقت سابق من هذا الأسبوع، النوافذ في مناطق التسوق خلال عطلة عيد الميلاد، واشتبكوا مع قوات الشرطة.

وألقي القبض على 336 شخصاً بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً من الاثنين إلى الخميس، وفقاً للشرطة، وبهذا يصل العدد الإجمالي للمقبوض عليهم خلال ستة أشهر من الاحتجاجات إلى حوالي سبعة آلاف شخص، كما تسببت الاحتجاجات في أضرار بمحطات المترو والبنوك والمرافق العامة الأخرى.