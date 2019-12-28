أسفر هجوم صاروخي شمالي العراق عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة العديد من العسكريين الجمعة، هم أول الضحايا الأمريكيين لسلسلة هجمات مماثلة وقعت مؤخراً، وفقاً لما أعلنه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وبينما لم يحمّل التحالف أي جهة مسؤولية الهجوم، فإنه ينذر باحتمال ارتفاع منسوب التوتر بشكل إضافي بين واشنطن وطهران، التي تدعم مجموعات شيعية مسلحة موالية لها في العراق وسبق أن اتهمتها الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالحها هناك.

وقال التحالف في بيان: "قُتل متعاقد مدني أمريكي وأصيب العديد من العسكريين الأمريكيين وعناصر الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك" تضم قوات للتحالف.

وقال مسؤول أمريكي مطّلع على التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطاً عدم كشف اسمه، إن 30 صاروخاً على الأقل أصابوا القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما تسبّب في مزيد من الانفجارات، بينما عُثر على أربعة صواريخ أخرى في أنابيبها داخل شاحنة في النقطة التي أطلقت منها الصواريخ. وقالت مصادر أمنية إن القاعدة التي تبعد 15 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من المدينة تضم قوات أمريكية إلى جانب قوات عراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.

ووصف المسؤول الأمريكي الهجوم بالأكبر بين سلسلة ضربات صاروخية طالت مصالح الولايات المتحدة في البلاد منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول أسفرت عن مقتل جندي عراقي وإصابة آخرين بجروح، إضافة إلى التسبب في أضرار في محيط مقر السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وقال أحد المسؤولين إن قوات الأمن العراقية ستقود التحقيق في هذه الواقعة، وكان الجيش العراقي قال في بيان في وقت سابق من يوم الجمعة، إن عدة صواريخ أصابت قاعدة كيوان العسكرية العراقية التي تضم قوات أمريكية وعراقية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً بارزاً قال هذا الشهر إن الهجمات التي تشنها جماعات مدعومة من إيران على قواعد تضم قوات أمريكية في العراق تزايدت وأصبحت أكثر تطوراً، مما يدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وجاء تحذيره بعد يومين من سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على قاعدة قرب مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن إصابة خمسة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية في أحدث هجمات صاروخية على قواعد تضم أفراداً من التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

انتقادات لرئيس العراق

ووجهت جماعات عراقية تتُهم بأنها "مدعومة من إيران" في وقت سابق من يوم الجمعة، انتقاداً لاذعاً لرئيس البلاد بسبب رفضه تعيين مرشح لرئاسة الوزراء طرحته الكتلة المدعومة من طهران في مجلس النواب.

وكان برهم صالح قال إنه رفض تعيين أسعد العيداني رئيساً للوزراء، بسبب المعارضة واسعة النطاق له من قبل الحراك الاحتجاجي المناهض للحكومة.

وفي بيان، انتقدت جماعة "كتائب حزب الله" الجمعة، الخطوة التي اتخذها صالح ووصفتها بـ"المشبوهة" وأضافت أنه لا يجب السماح بتسمية مرشح لرئاسة الوزراء من "شخصيات معروفة بعمالتها للأمريكيين".

وقالت أحزاب عراقية تُتهم بأنها مدعومة من إيران إن الرئيس انتهك الدستور "رفْضه أداء مهمته وواجبه الدستوري بتكليف الشخصية التي ترشحها الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، خضوعاً للإملاءات الأمريكية".

وقال صالح في بيان صدر عن مكتبه، إنه لن يسمي العيداني محافظ البصرة الواقعة جنوبي البلاد، رئيساً مقبلاً للحكومة "لتجنب مزيد من إراقة الدماء ولحماية السلم الأهلي".

وقتل ما يزيد على 450 شخصاً منذ أكتوبر/تشرين الأول، وأغلبهم لقوا مصرعهم على أيدي قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وأدت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الشهر الماضي.