سياسة
2 دقيقة قراءة
بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق مسلمي الروهينغيا
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين انتهاكات حقوق مسلمي الروهينغيا في ميانمار بأغلبية ساحقة بموافقة 134 عضواً بالجمعية مقابل رفض 9، ويدين القرار ممارسات سلطات ميانمار ضد الروهينغيا، لا سيما ما يتعلق بالاعتقالات التعسفية والتعذيب.
بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق مسلمي الروهينغيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت بالإجماع على قرار يدين انتهاكات حقوق الروهينغيا في ميانمار / AA
28 ديسمبر 2019

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، على قرار يدين انتهاكات حقوق مسلمي الروهينغيا وغيرهم من الأقليات العرقية في ميانمار.

ووافق على القرار 134 عضواً بالجمعية مقابل رفض 9 وامتناع 28 عن التصويت، حسب وكالة أسوشييتد برس.

ويدين القرار ممارسات سلطات ميانمار ضد الروهينغيا والأقليات الأخرى في ولايات أراكان وكاشين وشان، لا سيما ما يتعلق بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والاغتصاب والموت داخل المعتقلات.

ويدعو إلى وقف فوري للقتال والأعمال العدائية ضد الأقليات، كما يدعو القرار حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة الكراهية في الولايات المذكورة.

وعبّر قرار الأمم المتحدة عن قلقه من استمرار تدفق مسلمي الروهينغيا إلى بنغلاديش على مدار العقود الأربعة الماضية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي بلغ 1.1 مليون شخص، بينهم 744 ألفاً منذ أغسطس/آب 2017 بعد الفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن والجيش ضد الروهينغيا في أراكان.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في إقليم أراكان، وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us