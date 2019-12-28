سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 28 ديسمبر/كانون الأول 2019
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 28 ديسمبر/كانون الأول 2019
تركيا تكشف الستار عن أول سيارة محلّية الصنع / AA
28 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

الرئاسة التركية تقول إن ليبيا طلبت منا الدعم العسكري، وتركيا تكشف الستار عن أول سيارة كهربائية محلّية الصنع.

    الجديد على TRT عربي:

    كيف أصبحت تركيا شريكاً في صياغة التوازنات الإقليمية والدولية؟

    أين تكمن الأهمية الاستراتيجية للتحالف التركي-الليبي؟

    شاهد!

    نتفليكس تتعاون مع أبلة فاهيتا

    الرئاسة التركية: ليبيا طلبت منا الدعم العسكري

    أكّدت الرئاسة التركية أن ليبيا طلبت منها رسمياً الدعم العسكري، وذلك لمواجهة الهجوم المتواصل لمليشيات خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، مشددة على أن أنقرة ملتزمة حماية المصالح المشتركة مع ليبيا. [TRT عربي]

    ومصادر عسكرية تركية تؤكد أن القوات المسلحة مستعدة للتوجه إلى ليبيا والقيام بمهامها حال تلقّيها التعليمات، وتوقع أردوغان حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 و9 يناير/كانون الثاني، من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية. [الأناضول]

    من جانبه أعلن فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليّاً طلبت من تركيا دعماً عسكريّاً، مشدداً على ضرورة توقُّف القوى الأجنبية عن دعم المجموعات غير الشرعية التي تقاتل الحكومة الشرعية في ليبيا. [TRT عربي]

    تركيا تكشف الستار عن أول سيارة كهربائية محلّية الصنع

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم التعريف بالنموذج الأول للسيارة التركية المحلية في منطقة غبزة بولاية قوجه ألي التركية: "تركيا تشهد يوماً تاريخيّاً بعد أن تحوَّل حلمها إلى حقيقة بعد 60 عاماً". [TRT عربي]

    وأكد الرئيس التركي أن حكومة بلاده عازمة على نقل تركيا إلى مستوى الحضارات المعاصرة، مشيراً إلى أن تركيا قدمت للعالم سيارتها المحلية، مشدداً على "أننا عازمون على نقل تركيا إلى مستوى الحضارات المعاصرة، ونعمل ليل نهار من أجل أن يرى شعبنا أهداف عام 2023 ورؤى عامَي 2053 و2071". [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
        اكتشف
        غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
        الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
        إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
        زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
        مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
        "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
        الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
        قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
        عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
        ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
        زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
        كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
        بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
        وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
        الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
        ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
        Contact us