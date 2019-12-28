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الرئاسة التركية تقول إن ليبيا طلبت منا الدعم العسكري، وتركيا تكشف الستار عن أول سيارة كهربائية محلّية الصنع.

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الرئاسة التركية: ليبيا طلبت منا الدعم العسكري

أكّدت الرئاسة التركية أن ليبيا طلبت منها رسمياً الدعم العسكري، وذلك لمواجهة الهجوم المتواصل لمليشيات خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، مشددة على أن أنقرة ملتزمة حماية المصالح المشتركة مع ليبيا. [TRT عربي]

ومصادر عسكرية تركية تؤكد أن القوات المسلحة مستعدة للتوجه إلى ليبيا والقيام بمهامها حال تلقّيها التعليمات، وتوقع أردوغان حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 و9 يناير/كانون الثاني، من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية. [الأناضول]

من جانبه أعلن فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليّاً طلبت من تركيا دعماً عسكريّاً، مشدداً على ضرورة توقُّف القوى الأجنبية عن دعم المجموعات غير الشرعية التي تقاتل الحكومة الشرعية في ليبيا. [TRT عربي]

تركيا تكشف الستار عن أول سيارة كهربائية محلّية الصنع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم التعريف بالنموذج الأول للسيارة التركية المحلية في منطقة غبزة بولاية قوجه ألي التركية: "تركيا تشهد يوماً تاريخيّاً بعد أن تحوَّل حلمها إلى حقيقة بعد 60 عاماً". [TRT عربي]

وأكد الرئيس التركي أن حكومة بلاده عازمة على نقل تركيا إلى مستوى الحضارات المعاصرة، مشيراً إلى أن تركيا قدمت للعالم سيارتها المحلية، مشدداً على "أننا عازمون على نقل تركيا إلى مستوى الحضارات المعاصرة، ونعمل ليل نهار من أجل أن يرى شعبنا أهداف عام 2023 ورؤى عامَي 2053 و2071". [الأناضول]