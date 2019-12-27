أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية الجمعة، استعادتها السيطرة على طريق المطار بالكامل وأسر 10 من مسلحي خليفة حفتر جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك حسب تصريحات مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق للتصدي لهجوم حفتر على العاصمة، حسب الأناضول.

وقال المجعي إن قوات الحكومة الليبية استعادت السيطرة على طريق المطار بالكامل بعدما مكّن طول الطريق مسلحي حفتر من اختراقه والسيطرة عليه لساعات، مؤكّداً أن القوات تمكنت أيضاً من أسر 10من مسلحي حفتر، وتدمير 3 عربات تابعة لهم بمحور الخلاطات جنوبي طرابلس.

كما أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، تدمير 8 آليات، بينها مدرعتين إماراتيتين ودبابة، في محوري المطار والخلاطات جنوبي العاصمة طرابلس.

وأضاف المتحدث باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة، أن قواتهم "أسرت 6 عناصر من مليشيات خليفة حفتر".

وأشار قنونو إلى أن القوات الحكومية أمّنت عدداً من المواقع التي سيطرت عليها بمحور اليرموك.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليّاً ومليشيات حفتر، بعدة محاور جنوبي العاصمة طرابلس بعد هدوء حذر استمرّ أياماً.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ليبيا تصعيداً عسكريّاً بعد إعلان قوات حفتر المدعومة من عدة دول إقليمية، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق.

وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن حفتر من جديد بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون أي جديد على الأرض.