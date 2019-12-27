سياسة
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افتتاح أكبر "وادي تكنولوجيا" في تركيا
افتتحت تركيا رسمياً مركز الجمعة، "وادي التكنولوجيا" الأكبر في البلاد، بولاية قوجه ألي، شمال غربي البلاد. وأقيمت مراسم افتتاح المركز بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك.
افتتاح أكبر "وادي تكنولوجيا" في تركيا
افتتاح أكبر "وادي تكنولوجيا" في تركيا / AA
27 ديسمبر 2019

افتتحت تركيا رسمياً الجمعة، مركز "وادي التكنولوجيا" الأكبر في البلاد، بولاية قوجه ألي، شمال غربي البلاد.

وأقيمت مراسم افتتاح المركز في قضاء غبزة بولاية قوجه ألي، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، ومسؤولي مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة المحلية التي كُشف عنها الجمعة.

وفي كلمة له خلال المراسم قال وارانك: "نفتتح اليوم رسميّاً وادي التكنولوجيا الأكبر في بلادنا، بهدف تعزيز استقلالنا الاقتصادي والتكنولوجي".

وأضاف: "تركيا عبر تصنيعها سياراتها المحلية، تؤسّس علامتها التجارية للمنافسة في السوق العالَمية، وتعلن مشاركتها في مستقبل قطاع السيارات".

وتابع: "سنرفع قدرتنا التصديرية وحجم استخدام العمالة البالغ 32 مليار دولار، في قطاع السيارات".

واختتم بالقول: "وادي التكنولوجيا هذا سيكون رائداً لعديد من المبادرات والتقنيات المحلية والوطنية الهامة".

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت أنقرة عن نموذجين أوليين للسيارة المحلية، وخلال مراسم التعريف بالسيارة قال الرئيس التركي: "نشهد يوماً تاريخيّاً لتركيا التي يتحول حلمها إلى حقيقة بعد 60 عاماً".

وأشار إلى أن أكثر من 100 مهندس تركي وصلوا ليلهم بنهارهم لإنجاز مشروع السيارة المحلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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