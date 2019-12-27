سياسة
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مصادر عسكرية: القوات المسلحة التركية مستعدة للتوجه إلى ليبيا
أعلنت مصادر عسكرية تركية أن القوات المسلحة مستعدة للتوجه إلى ليبيا وأداء مهامِّها، حال تلقِّيها التعليمات. وقالت المصادر إن "القوات المسلحة التركية مستعدة لأداء أنواع المهام كافة داخل وخارج تركيا حال تلقِّيها التعليمات".
مصادر عسكرية: القوات المسلحة التركية مستعدة للتوجه إلى ليبيا
مصادر عسكرية تركية أكّدَت أن القوات المسلحة مستعدة للتوجه إلى ليبيا وأداءء مهامِّها حال تلقِّيها التعليمات
27 ديسمبر 2019

كشفت مصادر عسكرية تركية أن القوات المسلحة مستعدة للتوجُّه إلى ليبيا وأداء مهامِّها، حال تلقِّيها التعليمات.

جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع ناديدا شبنم أكطوب، تقييماً لأنشطة الوزارة خلال عام 2019، في العاصمة أنقرة.

وقالت المصادر تعليقاً على موضوع إرسال قوات إلى ليبيا، إن "القوات المسلحة التركية مستعدة لأداء أنواع المهام كافة داخل وخارج تركيا حال تلقِّيها التعليمات".

وتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8-9 يناير من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية.

وأكّد أن بلاده ستقدِّم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس في كفاحها ضدّ الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من عدة دول أوروبية وعربية.

وفجر الخميس دخلت مذكِّرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيِّز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

ونشرت الجريدة قرار التصديق على مذكرة التفاهم التي أُبرِمَت بين حكومتَي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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