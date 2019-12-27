سياسة
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"الدفاع" التركية: نقاط المراقبة في إدلب قادرة على الدفاع عن نفسها
مصادر عسكرية تركية أكّدَت أن نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية قادرة على الدفاع عن نفسها ضدّ أي هجوم وقادرة على القتال.
"الدفاع" التركية: نقاط المراقبة في إدلب قادرة على الدفاع عن نفسها
أكّدَت المتحدثة باسم وزراة الدفاع التركية عدم وجود أي مخاوف أمنية حول نقاط المراقبة ولا في عملية إمدادها / وزارة الدفاع التركية
27 ديسمبر 2019

أكّدَت مصادر عسكرية تركية الجمعة، أن نقاط المراقبة التركية الموجودة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، قادرة على الدفاع عن نفسها ضدّ أي هجوم.

جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية ناديدا شبنم أكطوب، تقييماً لأنشطة الوزارة خلال 2019 في العاصمة أنقرة، وذكرت المصادر تعليقاً على موضوع نقاط المراقبة التركية في إدلب، أنه "إذا حصل هجوم على هذه النقاط فإنها قادرة على الدفاع عن نفسها وقادرة على القتال".

وأضافت: "رغم أن واجباتها في المنطقة تتمثل في مراقبة الأنشطة وإعداد التقارير عنها، فإنها قادرة على مواجهة أي هجوم ضمن نطاق الدفاع عن النفس"، مؤكّدة عدم وجود أي مخاوف أمنية حول نقاط المراقبة ولا في عملية إمدادها، وأنها تنسق مع روسيا في هذا الأمر.

وحول مكافحة التنظيمات الإرهابية، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، أنه خلال العام الحالي نفّذَت القوات المسلحة التركية 150 عملية داخل البلاد وخارجها ضدّ تنظيم PKK الإرهابي، أسفرت عن تحييد 1789 عنصراً.

وأشارت إلى تفكيك 1066 عبوة ناسفة يدوية الصنع، وضبط 1015 قطعة سلاح، و69 صاروخاً مضادّاً للدبابات، و1598 قنبلة يدوية، و420 ألف قطعة ذخيرة، و174 لغماً، و3329 كيلوجرام مادة متفجرة، و45 طنّاً من مادة نترات الأمونيوم.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وفي مايو/أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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