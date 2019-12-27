وأيّاً يكُن الجواب فالمؤكَّد أن اختفاءه عن الساحة في هذه الظرفية الدقيقة سيكون له تأثير على التحولات العميقة التي تشهدها الجزائر منذ أزيد من عشرة أشهُر. فالرجل كان الحاكم الحقيقي والفعلي للجزائر، ومن كان له بعض الشكوك فأكيد أنها قد تبددت بعد مُشاهدته مراسم الجنازة التي أقيمت للراحل، والتي لم يسبق لأي بلد في العالَم أن أقامها لقائد جيش.

فهي جنازة رئاسية بكل التفاصيل البروتوكولية: حضور لكل المسؤولين العسكريين والمدنيين وفي مقدمتهم الرئيس المُعيَّن، وحِداد وتنْكيس للأعلام، بل إن القنوات الفضائية والأرضية الجزائرية، وعددها يتجاوز عشر قنوات، وقفت كل برامجها وتفرغت كُلّية لتغطية الوفاة والحديث عن سيرة الرجل ومناقبه وإنجازاته، علماً أن هذه القنوات قد قاطعت منذ شهور تغطية الحراك الشعبي، وهذا ما يؤكّد مرة أخرى شعارات الحراك التي تطالب بحرية الصحافة ورفع يد العسكر عن الإعلام.

صحيح أن كرسي قائد الجيش لم يبقَ شاغراً لأكثر من بضع ساعات، فقد تم تعيين الجنرال سعيد شنقريحة في هذا المنصب، وهو محسوب على الحرس القديم للنظام بسنّ تجاوزت السبعين خريفاً، ويَجُرّ وراءه مساراً حافلاً بالمسؤوليات الرفيعة في الجيش كان آخرها تعيينه قائداً للقوات البرية، ولكن الغياب المفاجئ قد يفتح شهية العديد من الجنرالات لإعادة التمَوْقُع ضمن المُربَّع الضيق لصناعة القرار.

وليس مُستبعداً أن تطفو إلى السطح خلافات داخلية مُؤجَّلة، وخاصة من طرف أنصار الضباط الذين خسروا مواقعهم خلال حملة التطهير وتصفية الحسابات، التي قادها الجنرال قايد صالح داخل المؤسسة العسكرية بمناسبة التمديد للرئيس المخلوع سنة 2014، أو في أثناء الإعداد للعُهدة الخامسة التي أجهضها الحراك.

ولعل من أبرز هؤلاء "الضحايا" الجنرال محمد مَدْيَن والجنرال عثمان طَرْطاق، المحكوم عليهما بالسجن خمس عشرة سنةً نافذة، وكلاهما كان رئيساً لجهاز المخابرات العسكرية ذائع الصيت، الذي كان يُعرَف أيضاً بصانع الرؤساء في الجزائر، كما يبرز اسم الجنرال خالد نزار، قائد سابق للجيش وهو لاجئ في أوربا حاليّاً مثل كثير من الضباط، وقد صدرت في حقه أحكام غِيابية بالسجن ومذكرة مُوجهة إلى الإنتربول للقبض عليه وتسليمه.

ولا يمكن أن يغيب عنا اسم الجنرال عبد الغني الهامل الذي أُقيل من منصبه مديراً عامّاً للأمن الوطني وحوكم في قضية تهريب الكوكايين سنة 2018، ونحو عشرين جنرالاً أحيلوا عِقابيّاً إلى المعاش أو كَيْديّاً إلى المحاكمات التي طالت أيضاً الوزير الأول أحمد أويَحْيى وسَلفَه عبد المالك سلال، وأخيراً الجنرال آيت واعرابي المحكوم عليه بخمس سنوات نافذة سنة 2015، والقائمة طويلة.

وبالنظر إلى شبكة العلاقات المعقَّدة لهذه الشخصيات وهؤلاء الضباط داخل الجيش، والمصالح الاقتصادية مع اللوبي الاقتصادي الذي كان يمثِّله سعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد، المُعتقَل هو الآخر في عملية "مطاردة الساحرات"، فإنه لا يمكن استبعاد فرضية انتهاز هذه الفرصة لخلط الأوراق، حتى لا أقول الانتقام.

ولكن هذه الخلافات المُحتمَلة بين أجنحة الجيش لن تُغيِّر من حقيقة استمراره في السيطرة على السلطة في الجزائر كمؤسسة لا كأفراد، لذلك رفض الطلبة المتظاهرون في الثلاثاء الثالث والأربعين دعوات بعدم الخروج عشية جنازة الجنرال الذي شُيّع جثمانه في الأربعاء التالي، وفي ذلك رسالة واضحة أن الحراك لا يرتبط أو يرتهن بموت قائد الجيش، فالمطلب الأساس هو "استقلال الشعب" عن الحكم العسكري وإقامة ديمقراطية حقيقية تُخرِج العسكر من الحياة السياسية وتُعيده إلى مكانه الطبيعي داخل الثكنات.

وهذا المطلب ليس وليد اللحظة، بل إنه يستمد جذوره وشرعيته من إحدى أهمّ المرجعيات المؤسِّسة لثورة التحرير الجزائرية ضدّ الاحتلال الفرنسي، وهي المعروفة بميثاق الصومام الصادر في أغسطس 1956، حيث سطر آباء "جبهة التحرير الجزائرية" على أحَقِّية وأولوية السياسي على العسكري في قيادة الثورة ومن بعدها الدولة.

وكما أرغمت الشعوبُ الجيشَ في العديد من الديكتاتوريات على العودة إلى الثكنات في دول أمريكا اللاتينية وتركيا وإسبانيا والبرتغال وغيرها، فإن الدور سيأتي على العسكر في الجزائر لأن التغيير حتمية تاريخية والثورات مثلها مثل التفاعلات الكيماوية، حين تنطلق لا يمكن رجعها إلى نقطة الصفر، كل ما هنالك أنها بحاجة إلى بعض الوقت لإعطاء مفعولها.

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِّر بالضرورة عنTRTعربي.