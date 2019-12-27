سياسة
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مهاتير محمد: لن نُرحّل الأويغور إلى الصين إذا لجؤوا إلى ماليزيا
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن بلاده لن ترحّل الأويغور إلى الصين في حال تقديمهم طلب لجوء في ماليزيا، إذ دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى الاعتراف بتعرض المسلمين ومنهم الأويغور إلى الضغوط، وأن الأويغور لديهم مخاوف مشروعة على أرواحهم.
مهاتير محمد: لن نُرحّل الأويغور إلى الصين إذا لجؤوا إلى ماليزيا
مهاتير محمد : ماليزيا لن تٌرحّل مسلمي الأويغور إذا طلبوا اللجوء إليها / AA
27 ديسمبر 2019

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن بلاده لن ترحّل الأويغور إلى الصين في حال تقديمهم طلب لجوء في ماليزيا.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها مهاتير في البرلمان الماليزي أثناء رده على أسئلة المعارضة، حول تعرّض أقلية الأويغور المسلمة لاضطهادات السلطات الصينية.

وأشار رئيس الوزراء الماليزي إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بتعرّض المسلمين في عموم العالم بمن فيهم الأويغور للضغوط.

وأكد مهاتير أن الأويغور لديهم مخاوف مشروعة على أرواحهم، وأضاف: "في حال طلب الأويغور اللجوء في ماليزيا، فإن ماليزيا لن ترحّل الأويغور ولو جاء طلب صيني بتسليمهم".

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم شينجيانغ، أي "الحدود الجديدة".

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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