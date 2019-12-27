قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن بلاده لن ترحّل الأويغور إلى الصين في حال تقديمهم طلب لجوء في ماليزيا.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها مهاتير في البرلمان الماليزي أثناء رده على أسئلة المعارضة، حول تعرّض أقلية الأويغور المسلمة لاضطهادات السلطات الصينية.

وأشار رئيس الوزراء الماليزي إلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بتعرّض المسلمين في عموم العالم بمن فيهم الأويغور للضغوط.

وأكد مهاتير أن الأويغور لديهم مخاوف مشروعة على أرواحهم، وأضاف: "في حال طلب الأويغور اللجوء في ماليزيا، فإن ماليزيا لن ترحّل الأويغور ولو جاء طلب صيني بتسليمهم".

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم شينجيانغ، أي "الحدود الجديدة".

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.