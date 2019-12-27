قاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النموذج الأولي للسيارة المحلية SUV الذي كُشف عنه الجمعة.

وبعد مراسم التعريف بالسيارة المحلية المقامة في مركز "وداي التكنولوجيا" بولاية قوجه ألي، شمال غربي البلاد، قاد أردوغان السيارة لأول مرة. ورافق أردوغان خلال قيادة السيارة وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك.

وعقب القيادة تَرجَّل الرئيس التركي من السيارة لفترة وجيزة والتقط صوراً تذكارية مع المسؤولين.

ومساء الجمعة انطلقت مراسم التعريف بالنموذج الأول للسيارة التركية المحلية بمشاركة الرئيس التركي، في منطقة غبزة بولاية قوجه ألي بحضور مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال.

وقال أردوغان خلال مراسم التعريف بالسيارة المحلية: "نشهد يوماً تاريخيّاً بالنسبة إلى تركيا التي يتحول حلمها إلى حقيقة بعد 60 عاماً، خلال عرض النموذجين الأولين للسيارة التركية المحلية لأول مرة".

وأشار أردوغان إلى أن أكثر من 100 مهندس تركي وصلوا ليلهم بنهارهم لإنجاز مشروع السيارة المحلية.

وقال الرئيس التركي: "نطمح إلى امتلاك سيارة مجبولة بجهود مصممينا ومهندسينا ومنتجة بتكنولوجيات محلية، تُسمِع العالم أجمع اسمنا"، وتابع: "سيارتنا الوطنية صديقة للبيئة، ونحن نحوز الملكية الفكرية والصناعية فيها بشكل كامل"، مؤكداً أن السيارة لن تلوّث البيئة تماماً لأنها ستعمل دون انباعثات تماماً.

وأكّد أردوغان أن تركيا لم تعُد مجرَّد سوق للتكنولوجيات الجديدة، بل باتت ضمن البلدان المنتجة والمصدرة لها إلى العالم بأسره، وتابع: "لم نحصل على ترخيص أو تفويض من أي جهة في مشروع السيارة المحلية، فنحن نحدّد جميع أنواع الخصائص الفنية للسيارة بأنفسنا".

وكُشف عن السيارة خلال افتتاح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك اليوم رسميّاً "وادي التكنولوجيا" الأكبر في تركيا بهدف تعزيز الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي.

وأكّد أردوغان أن البنية التحتية لشحن السيارة المحلية في تركيا ستكون جاهزة بالكامل بحلول عام 2022، وأضاف: "حقّقنا قفزة نوعية في بلادنا عبر الاستثمار في البنية التحتية".

وبخصوص حجم إنتاج السيارات في تركيا قال أردوغان: "استطعنا أن نزيد حجم إنتاج السيارات في تركيا إلى ما يزيد على 1.5 مليون سيارة".

وكُشف خلال العرض بقضاء غبزة في ولاية كوجا إيلي شمال غربي تركيا، عن تفاصيل جديدة حول سيارة سيدان مخطَّط لإنتاجها في ما بعد.

وتَفحَّص الرئيس أردوغان في أثناء العرض السيارة التي تولت تصميمها الشركة الإيطالية العالمية "بينينفارينا" (Pininfarina).

وكان محمد غورجان قره قاش، الرئيس التنفيذي للشركة سابقاًً، قال خلال اجتماعات له داخل تركيا وخارجها، حول نماذج المواصلات في العالم، إن تركيا ستبدأ طرح سيارتها الكهربائية المحلية في الأسواق منتصف 2022، وإن السيارة ستكون جاهزة للقيادة الذاتية فور نزولها الأسواق بمستوى السيارات المنافسة.

تكنولوجيا فائقة وفائدة اقتصادية بالملايين

وتسير مرحلة إنتاج السيار التركية كما خطط لها المشروع، ومن المخطَّط بدء الإنتاج التسلسلي للسيارة عام 2022، وبعد ذلك بسنتين أو ثلاث، سيجري الانفتاح على الأسواق الخارجية وفي مقدمتها أسواق الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تدخل السيارة المحلية الأسواق في البداية بطراز SUV الكهربائي، وهو من فئة السيارات العائلية المدمجة (الفئة المتوسطة)، ثم رفع عدد الطُّرُز إلى 5 في السنوات اللاحقة.

ومن المتوقع أن يساهم في اقتصاد البلاد بـ50 مليار يورو خلال 15 عاماً، وتقليص عجز الحساب الجاري بمقدار 7 مليارات يورو، إضافة إلى توفير 4 آلاف فرصة عمل بصورة مباشرة، و20 ألفاً أخرى بطريقة غير مباشرة.

ولاية بورصا مقرّاً لصناعة السيارة

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً ينصّ على إنشاء مصنع لإنتاج السيارة الكهربائية المحلية في ولاية بورصا، وتقديم دعم حكومي للمشروع.

ومن المقرر أن تنشئ المصنع في بورصا مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية، وأن تبلغ مدة الاستثمار 13 عاماً.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية صباح الجمعة، نصّ القرار الذي يفيد بأن مبلغ الاستثمار الثابت سيكون 22 مليار ليرة تركية (1 دولار = 5.9 ليرة).