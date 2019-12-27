سياسة
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استمرار الاحتجاجات في الهند والسلطات تغلق ولاية وتحجب الإنترنت
نشرت السلطات الهندية قوات أمن وشرطة وحجبت الإنترنت يوم الجمعة، في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد، وحلقت طائرات من دون طيار على غرب ولاية أوتار براديش، حيث تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف بعد صلاة الجمعة الماضية.
استمرار الاحتجاجات في الهند والسلطات تغلق ولاية وتحجب الإنترنت
المسلمون في الهند يحتجون ويرفضون قانون الجنسية الجديد / Reuters
27 ديسمبر 2019

نشرت السلطات الهندية قوات أمن وشرطة وحجبت الإنترنت يوم الجمعة في المناطق ذات الأغلبية المسلمة في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد، التي شهدت أعلى حصيلة قتلى في الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد ضد قانون الجنسية الجديد الذي يستثني المسلمين.

وحلقت طائرات من دون طيار على غرب ولاية أوتار براديش، حيث تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف بعد صلاة الجمعة الماضية.

ولقي 23 شخصاً حتفهم على مستوى البلاد منذ إقرار قانون الجنسية في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر في احتجاجات تمثل أول عقبة رئيسية أمام الأجندة القومية الهندوسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ إعادة انتخاب حزبه في وقت سابق من هذا العام.

ووقعت معظم الوفيات (16 شخصاً) في ولاية أوتار براديش، وفقاً للمتحدث باسم حكومة الولاية أوانيش أواستي.

يشكل المسلمون 20% من سكان الولاية ويبلغ عددهم 200 مليون نسمة، ويسيطر حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي على حكومة الولاية.

وأكد مسؤولون حكوميون مراراً أن قوات الأمن لم تقتل أحداً، بينما دافع مودي عن قانون الجنسية الجديد واتهم المعارضة بدفع البلاد إلى "هوس الخوف".

يسمح القانون للهندوس والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى الموجودة في الهند بشكل غير قانوني بأن يصبحوا مواطنين، إذا تمكنوا من إثبات تعرضهم للاضطهاد بسبب دينهم في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان ذات الأغلبية المسلمة، إلا أن القانون يستثني المسلمين.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع الهند للمطالبة بإلغاء القانون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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