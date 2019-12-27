سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تبدأ تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا والصين
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البحرية الإيرانية بدأت أول مناورة بحرية مشتركة مع روسيا والصين في الجزء الشمالي من المحيط الهندي، في ظل سعي طهران لتعزيز التعاون العسكري مع بكين وموسكو وسط عقوبات اقتصادية غير مسبوقة من واشنطن.
إيران تبدأ تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا والصين
تدريبات بحرية مشتركة بين روسيا والصين وإيران
27 ديسمبر 2019

أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني بأن البحرية الإيرانية بدأت الجمعة، أول مناورة بحرية مشتركة مع روسيا والصين في الجزء الشمالي من المحيط الهندي.

ونقل تقرير تليفزيوني عن قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي قوله إن التدريبات التي تستمر أربعة أيام وانطلقت من مدينة شهبهار الساحلية الجنوبية الشرقية في خليج عمان بالقرب من الحدود مع باكستان، تهدف إلى تعزيز أمن الممرات المائية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان الخميس، إن التدريبات "ستعمق التبادل والتعاون بين أساطيل الدول الثلاث". وقال إن مدمرة الصواريخ الصينية الموجهة شينينغ تشارك في التدريبات.

وتسعى طهران إلى تعزيز التعاون العسكري مع بكين وموسكو وسط عقوبات اقتصادية غير مسبوقة من واشنطن. وزادت أيضاً زيارات ممثلي البحرية الروسية والصينية إلى إيران في السنوات الأخيرة.

وقال التلفزيون الإيراني أيضاً إن التدريبات تُظهر أن إيران ليست معزولة، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية وعقوبات إدارة ترمب المتصاعدة على إيران.

ويُنظر إلى التدريبات أيضاً على أنها استجابة لمناورات الولايات المتحدة الأخيرة مع المملكة العربية السعودية حليفها الإقليمي، التي شاركت فيها الصين أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us