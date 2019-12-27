أفاد التلفزيون الحكومي الإيراني بأن البحرية الإيرانية بدأت الجمعة، أول مناورة بحرية مشتركة مع روسيا والصين في الجزء الشمالي من المحيط الهندي.

ونقل تقرير تليفزيوني عن قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي قوله إن التدريبات التي تستمر أربعة أيام وانطلقت من مدينة شهبهار الساحلية الجنوبية الشرقية في خليج عمان بالقرب من الحدود مع باكستان، تهدف إلى تعزيز أمن الممرات المائية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان الخميس، إن التدريبات "ستعمق التبادل والتعاون بين أساطيل الدول الثلاث". وقال إن مدمرة الصواريخ الصينية الموجهة شينينغ تشارك في التدريبات.

وتسعى طهران إلى تعزيز التعاون العسكري مع بكين وموسكو وسط عقوبات اقتصادية غير مسبوقة من واشنطن. وزادت أيضاً زيارات ممثلي البحرية الروسية والصينية إلى إيران في السنوات الأخيرة.

وقال التلفزيون الإيراني أيضاً إن التدريبات تُظهر أن إيران ليست معزولة، على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية وعقوبات إدارة ترمب المتصاعدة على إيران.

ويُنظر إلى التدريبات أيضاً على أنها استجابة لمناورات الولايات المتحدة الأخيرة مع المملكة العربية السعودية حليفها الإقليمي، التي شاركت فيها الصين أيضاً.