أهم الأحداث:

الرئيس العراقي يرفض تكليف مرشَّح كتلة البناء لتشكيل الحكومة ويعرض استقالته أمام البرلمان، وترمب يُشيد بدور تركيا ويحذّر روسيا وإيران والنظام السوري من مجزرة في إدلب.

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الرئيس العراقي يرفض تكليف العيداني ويعلن استعداده للاستقالة

أعرب الرئيس العراقي عن استعداده لوضع استقالته أمام البرلمان، بسبب رفضه تكليف مرشَّح كتلة البناء لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أنه يتحتم النظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية. [TRT عربي]

وأعلن محتجو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رفْضهم تكليف العيداني تولي رئاسة الحكومة المقبلة، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، يأتي ذلك بعد ساعات من الكشف عن تقديم "تحالف البناء" العيداني مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء. [الأناضول]

ترمب يُشيد بدور تركيا ويحذّر من مجزرة في إدلب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن "روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في سبيلها إلى قتل آلاف المدنيين الأبرياء في إدلب. لا تفعلوا ذلك! تركيا تعمل جاهدة على منع هذه المجزرة". [TRT عربي]

في سياق متصل، استعادت فصائل المعارضة السورية 7 قرى من قوات النظام وحلفائه جنوبي منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، وقالت مصادر في المعارضة إن الفصائل استعادت السيطرة على قرى دار السلام والعامودية وبابولين وصيهان والصالحية وكفر باسين وتقانة، إلى جانب جسر حيش الذي يستخدمه النازحون للفرار من المنطقة. [الأناضول]