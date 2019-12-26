سياسة
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عمران خان: الجيش الباكستاني مستعدّ لمواجهة تحركات الهند في آزاد كشمير
أشار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى أن رئيس وزراء الهند ناريندار مودي "سيستخدم المظاهرات في الهند ليفعل شيئاً ما في أزاد كشمير"، لافتاً أنه أبلغ قائد الجيش الباكستاني الجنرال جاويد باجوا حول هذا الأمر، مُبدِياً استعداده لمواجهة الهند.
عمران خان: الجيش الباكستاني مستعدّ لمواجهة تحركات الهند في آزاد كشمير
عمران خان يبدي استعداد جيش بلاده لمواجهة الهند في إقليم آزاد كشمير / AA
26 ديسمبر 2019

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الخميس، إن جيش بلاده مستعد لمواجهة أي تحرُّكات هندية في آزاد كشمير.

وأضاف عمران خان في تصريحات نقلتها قناة جيو نيوز المحلية: "أقول لكم إن مودي سيستخدم المظاهرات في الهند ليفعل شيئاً ما في آزاد كشمير".

وتابع: "أبلغت قائد الجيش الجنرال جاويد باجوا حول هذا الأمر، وقال لي إن الجيش الباكستاني مستعد للهند".

وأردف خان: "مودي يرتكب مذبحة بحق آلاف المسلمين في (ولاية) غوجارات الهندية، وهو مسؤول أيضاً عن إصابة آلاف الكشميريين في وادي كشمير المحتلّ".

وقال عمران خان: "أريدكم أن تستمعوا إلى تنبؤاتي، سيقف شعب الهند ضدّ مودي، ليس فقط المسلمون بل والهندوس والسيخ والمسيحيون".

وأوضح: "إنهم يعلمون أن ما توشك الهند على فعله هو الذي فعله (الزعيم النازي أدولف) هتلر، قبل 60-70 سنة ضدّ اليهود".

وفي وقت سابق الخميس، قال مسؤولون من نيودلهي وإسلام آباد، إن تبادلاً لإطلاق النار بين جيشي الدولتين وقع في منطقة حدودية بإقليم كشمير المتنازع عليه، مِمَّا أسفر عن مقتل جنديين باكستانيين وآخر هندي.

وأوضح الجيش الباكستاني في بيان، أن قواته في منطقة ديوا تعرضت لهجوم الأربعاء أسفر عن مقتل جنديين، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضاف أنه في اليوم ذاته شهد أيضاً "إطلاق نار عبر الحدود في منطقة حاجي بير (قرب خط الهدنة الفاصل بين شطري كشمير)، وصفه الجيش الباكستاني بأنه "انتهاك غير مبرر لاتفاق وقف إطلاق النار" بين الدولتين.

من جهتها أعلنت نيودلهي، عبر المتحدث باسم الجيش راجيش كاليا، أن جنديّاً هنديّاً "قُتل عندما استهدفت القوات الباكستانية مواقع للجيش في رامبور، في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير".

وأوضح كاليا أن القوات الهندية فتحت النار ردّاً على الهجوم الباكستاني، حسب المصدر ذاته.

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين الهند وباكستان منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما، في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين.

وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم "آزاد كشمير"، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم "جامو وكشمير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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