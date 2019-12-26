سياسة
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بوتين: الوضع في ليبيا يجب حلّه سلميّاً
قال الكرملين إن بوتين ورئيس وزراء إيطاليا، ناقشا الوضع في ليبيا، وركز الجانبان على ضرورة التسوية السلمية للأزمة، وفي هذا الصدد أعربا عن تأييد جهود المجتمع الدولي لتحقيق التسوية الليبية بوساطة الأمم المتحدة.
بوتين: الوضع في ليبيا يجب حلّه سلميّاً
بوتين يقول إن الشيء الأكثر صحة في ليبيا هو إيجاد حل لوقف الأعمال القتالية / AA
26 ديسمبر 2019

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن الوضع في ليبيا يجب أن يُحَلّ سلميّاً.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بحثا خلاله الوضع في ليبيا، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وجاء في بيان للكرملين: "نوقش الوضع في ليبيا، وركز الجانبان على ضرورة التسوية السلمية للأزمة، وفي هذا الصدد أعرب الجانبان عن تأييد جهود المجتمع الدولي لتحقيق التسوية الليبية بوساطة الأمم المتحدة".

وقال بوتين إنه "من الصعب في ليبيا الآن تحديد مَن على صواب ومن عليه اللوم. الشيء الأكثر صحة هو إيجاد حلّ لوقف الأعمال القتالية"، حسب البيان.

وأشار إلى أن روسيا على اتصال مع خليفة حفتر، وكذلك مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأضاف الرئيس الروسي: "بالطبع، نحن نعرف الوضع، ونعلم أن الدول المختلفة تحتفظ بعلاقات مع كلا الطرفين المتنازعين، ومستوى هذه العلاقات مختلف. نحن، الجانب الروسي، على اتصال مع حكومة السيد السراج، ونحن على اتصال مع المشير حفتر".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشنّ مليشيات حفتر هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقرّ حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليّاً.

وأجهض هذا الهجوم جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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