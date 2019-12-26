حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس، روسيا والنظام السوري وإيران من قتل المدنيين في محافظة إدلب السورية، مشدِّداً على أن تركيا تعمل جاهدة لمنع وقوع "مجزرة".

وقال ترمب في حسابه على تويتر: "روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في طريقها إلى قتل آلاف المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب. لا تفعلوا ذلك! تركيا تعمل جاهدة لوقف هذه المجزرة".

وقُتل أكثر من 1300 مدني جرَّاء هجمات النظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.‎

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه علّق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة ووا شنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.