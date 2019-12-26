سياسة
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التحالف بقيادة السعودية يتعهد بالتحقيق في هجوم على سوق باليمن
قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات، إلى الفريق المشترك "لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية خسائر عرضية وأضرار جانبية".
التحالف بقيادة السعودية يتعهد بالتحقيق في هجوم على سوق باليمن
تركي المالكي يتعهَّد بالتحقيق في الهجوم العسكري على سوق شعبية في اليمن / AFP
26 ديسمبر 2019

وعد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الخميس، بالتحقيق في العملية العسكرية التي استهدفت سوقاً شعبيةً، والتي قالت الأمم المتحدة إنها أودت بحياة 17 مدنياً على الأقلّ.

وقالت ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إن التقارير الأولية أظهرت أن 17 شخصاً، بينهم 12 إثيوبيّاً، قُتلوا وأُصيب 12 شخصاً في الضربة التي وقعت الثلاثاء على سوق الرقو بمحافظة صعدة، التي يسيطر عليها الحوثيون قرب الحدود السعودية.

ووَفْقاً للأمم المتحدة قُتل أو أُصيب 28 شخصاً في هجوم وقع يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني، كما قُتل أو جُرح 32 شخصاً في هجوم وقع في السابع والعشرين من الشهر نفسه.

ولم تذكر غراندي التحالف بالاسم، لكنها قالت إن الهجمات على السوق مقلقة للغاية، مضيفةً أنه "يجب محاسبة الأطراف المسؤولة عنها وعن الفظائع الأخرى".

وذكرت قناة المسيرة التليفزيونية التابعة للحوثيين الثلاثاء، أن حادثة يوم الثلاثاء كانت نتيجة لقصف مدفعي من الحدود السعودية.

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف أحالت إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية خسائر عرضية وأضرار جانبية".

وشدّد المالكي على "التزام القيادة المشتركة للتحالف تطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ الإجراءات كافة في ما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية".

وتسعى الأمم المتحدة للتوسط من أجل إنهاء الحرب المستعرة في اليمن التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف ودفعت ملايين إلى المجاعة.

ويُقاتِل التحالف بقيادة السعودية الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن منذ نحو خمس سنوات، ويتعرض لانتقادات دولية بسبب سقوط قتلى من المدنيين في آلاف من الضربات الجوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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