سياسة
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وزير الداخلية الليبي: سنطلب من تركيا دعماً عسكرياً لمواجهة مرتزقة حفتر
قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا الخميس، إن حكومته "ستطلب من تركيا رسمياً دعمها عسكرياً وهذا سيكون لمواجهة القوات المرتزقة التابعة لحفتر، وأكد باشاغا على أنه سيكون مع تركيا وتونس والجزائر تعاون كبير في حلف يخدم الاستقرار الأمني.
وزير الداخلية الليبي: سنطلب من تركيا دعماً عسكرياً لمواجهة مرتزقة حفتر
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا: سنطلب من تركيا دعماً عسكرياً لمواجهة المرتزقة التابعين لخليفة حفتر / Reuters
26 ديسمبر 2019

قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا الخميس، إن حكومته "ستطلب من تركيا رسمياً دعمها عسكرياً وهذا سيكون لمواجهة القوات المرتزقة التابعة لخليفة حفتر التي قدمت قواعد ومطارات لدول أجنبية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لباشاغا اليوم الخميس، بالعاصمة التونسية، خُصّص لتوضيح مجريات الأحداث في ليبيا.

وشدّد باشاغا خلال المؤتمر نفسه، على أنه سيكون "مع تركيا وتونس والجزائر تعاون كبير وسنكون في حلف واحد وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني".

وتعليقاً على اللقاء الذي جمع أمس بالعاصمة تونس، الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والتونسي قيس سعيّد وتأكيدهما دعم حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، قال باشاغا: "نرحب بأي مبادرة تكون جامعة لكل الليبيين وكذلك أي مبادرة لا بد أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتابع قائلاً: "يجب توحيد الجهود من أجل إطلاق عملية سياسية لوقف إطلاق النار بليبيا".

وبخصوص مؤتمر برلين، قال باشاغا بأن حفتر سيرفض المؤتمر بسبب رغبته في الاستيلاء على الحكم بالقوة.

وأشار باشاغا إلى أنه إذا استمر موقف استباحة الأراضي الليبية الذي رسخه حفتر، فإن لحكومة الوفاق الحق في الدفاع عن طرابلس وعن أهلها، وتابع قائلاً: "وهذا الموقف سيتصاعد وسنطلب من الحكومة التركية طلباً رسمياً لدعمنا عسكرياً، حتى نستطيع إبعاد شبح القوات المرتزقة".

وتوقع الرئيس أردوغان في كلمة له بوقت سابق الخميس، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في 8 و9 يناير/كانون الثاني، من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية.

والأربعاء، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره التونسي قيس سعيد خلال لقائهما بقصر قرطاج، سبل الإسراع بالعمل على وقف إطلاق النار بليبيا في أقرب وقت.

وأدى أردوغان الأربعاء، زيارة عمل إلى تونس استمرت لساعات، وكان في استقباله ووداعه بمطار تونس قرطاج الدولي الرئيس قيس سعيّد.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة التطرق إلى القضايا الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، وفق البيانات الرسمية من الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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