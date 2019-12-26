سياسة
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مذكرة التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا تدخل حيز التنفيذ
دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ فجر الخميس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية، وتشمل مذكرة التفاهم نقل الخبرات والدعم التدريبي وتبادل المعلومات في المجالات العسكرية والتقنية.
مذكرة التعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا تدخل حيز التنفيذ
مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا تدخل حيز التنفيذ  / AP
26 ديسمبر 2019

دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ فجر الخميس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.

وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي، وعند الطلب يجري إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كافٍ من الخبراء والموظفين.

كما تنص المذكرة على توفير التدريب والمعلومات التقنية والدعم والتطوير والصيانة والتصليح والاسترجاع وتقديم المشورة وتحديد الآليات والمعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية والمباني والعقارات ومراكز التدريب، بشرط أن يحتفظ المالك بها.

وتشمل أيضاً تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب على نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.

هذا إلى جانب المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية والبحرية والجوية.

كما تنص المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، والتعاون في المجال الاستخباراتي والعملياتي.

ومن ضمن مجالات التعاون بين الطرفين الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش ونظم الاتصالات والإلكترونيات والدفاع السيبراني وحفظ السلام وعمليات الإسعاف الإنسانية.

إضافة إلى ذلك تضمن مجالات التعاون أيضاً مكافحة القرصنة وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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