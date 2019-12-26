سياسة
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الحوثي: فرنسا تزوّد التحالف بقيادة السعودية بالأسلحة والخبرات
قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في تغريدة له الأربعاء، إن فرنسا تزوّد التحالف الذي تقوده السعودية بـ"الأسلحة والخبرات" في قتال جماعة الحوثي، المُتهمة بتلقي دعم من إيران، مضيفاً أن "القانون الفرنسي يغض البصر عن صفقات السلاح".
الحوثي: فرنسا تزوّد التحالف بقيادة السعودية بالأسلحة والخبرات
محمد علي الحوثي يتهم فرنسا بتزويد التحالف بقيادة السعودية بـ"السلاح والخبرات" / AP
26 ديسمبر 2019

اتهمت جماعة الحوثي في اليمن فرنسا، بتزويد التحالف الذي تقوده السعودية بـ"الأسلحة والخبرات" في قتال الجماعة المتهمة بتلقي دعم من إيران.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، نشرها عضو المجلس السياسي الأعلى (بمثابة الرئاسة لدى الحوثيين)، محمد علي الحوثي، في ساعة متأخرة مساء الأربعاء.

وقال الحوثي: "فرنسا تقتل أكثر من 38 شخصاً بين شهيد وجريح، بقصف مدفعي في سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة شمالي اليمن".

وأضاف أن "استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان جريمة، والقانون الفرنسي يغض طرفه مقابل صفقات السلاح".

ولم يصدر الجانب الفرنسي أو التحالف العربي تعليقاً فورياً بشأن تصريحات القيادي الحوثي.

غير أن جماعة الحوثي اتهمت الاثنين الماضي، الجيش السعودي بقصف سوق الرقو بمديرية منبه في صعدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مهاجرون إثيوبيون.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف العسكري بقيادة السعودية القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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