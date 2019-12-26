سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 ديسمبر/كانون الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 26 ديسمبر/كانون الأول 2019
بحث الرئيس التركي مع نظيره التونسي الخطوات التي يمكن أن يقْدموا عليها لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا / Reuters
26 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان في تونس لبحث وقف إطلاق النار في ليبيا وتحريك العملية السياسية، ومصر تؤكد تمسُّكها خلال مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي بتدفق 40 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

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      أردوغان في تونس لبحث وقف إطلاق النار في ليبيا وتحريك العملية السياسية

      بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره التونسي قيس سعيد الخطوات التي يمكن أن يقْدموا عليها والتعاون الذي يمكن أن ينفذاه لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية، وتأتي الزيارة لبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وبخاصة التطرق إلى القضايا الإقليمية الراهنة وفي مقدّمتها الوضع في ليبيا. [TRT عربي]

      وأعرب أردوغان عن ثقته بأنه سيكون لتونس إسهامات قيّمة وبنّاءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا، معبراً عن سعادته لوجوده في تونس، ولكونه أول رئيس يزور تونس منذ تولي الرئيس سعيّد منصبه. [TRT عربي]

      تأتي زيارة أردوغان لتونس بعد شهر من توقيع تركيا وليبيا اتفاقين منفصلين أحدهما بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط والآخر بشأن التعاون الأمني والعسكري، وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المعترف بها دولياً. [رويترز]

      مصر رداً على إثيوبيا: متمسكون بتدفق 40 مليار متر مكعب من المياه سنوياً

        أعلنت مصر تمسُّكها بمقترحها الخاص بتمرير 40 مليار متر مكعب سنوياً وتدفقها في مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، بعد كشف وسائل إعلام إثيوبية عن موافقة مصرية لحصة 35 مليار متر مكعب. [TRT عربي]

        جاء ذلك في بيان لوزارة الموارد المائية والري المصرية، رداً على ما تناقلته وسائل إعلام بأن حصة القاهرة من المياه تناقصت إلى 35 مليار متر مكعب، بعد سحب مصر مقترحَيها بشأن تمرير إثيوبيا 40 مليار متر مكعب من المياه سنوياً. [TRT عربي]

        ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، قوله إن "مصر أزالت بالكامل الاقتراح السابق الذي ينص على أن إثيوبيا عليها إطلاق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنوياً". [الأناضول]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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