سياسة
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إيران.. قطع جزئي للإنترنت بعدة محافظات عشية احتجاجات محتملة
قطعت السلطات الإيرانية، الأربعاء، خدمة الإنترنت "جزئياً" في عدة محافظات، عشية احتجاجات جديدة دعا إليها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأفادت وكالة "إيلنا" الإخبارية أنه سيكون من الممكن الوصول فقط إلى المواقع المحلية.
إيران.. قطع جزئي للإنترنت بعدة محافظات عشية احتجاجات محتملة
قطع جزئي للإنترنت بعدة محافظات إيرانية عشية احتجاجات محتملة / AA
25 ديسمبر 2019

قطعت السلطات الإيرانية، الأربعاء، خدمة الإنترنت "جزئياً" في عدة محافظات، عشية احتجاجات جديدة دعا إليها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة "إيلنا" الإخبارية (شبه رسمية) عن مصدر مُطّلع في وزارة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات (لم تسمه)، أن قطع الإنترنت بأمر من أجهزة الأمن.

وأضاف المصدر: "تشمل هذه القيود على الوصول إلى الإنترنت النشاط الدولي فقط لخطوط الهواتف المحمولة".

وأشارت الوكالة إلى أنه سيكون من الممكن الوصول فقط إلى المواقع المحلية. وأفادت بأن قطع الاتصال بمواقع الإنترنت الدولية سيقتصر على محافظات ألبرز وكردستان وزنجان في وسط وغرب إيران، وفارس في الجنوب وربما يتسع نطاقه ليشمل محافظات أخرى.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية بشأن ما ذكره المصدر حول قطع الإنترنت.

وكانت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي دعت إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى الخميس.

وفي سياق متصل، أشار موقع "نيتبلوكس" الذي يراقب حركة الإنترنت حول العالم إلى حدوث انقطاعات، وقال عبر تويتر: "هناك أدلة على انقطاعات في الإنترنت عبر الهواتف النقالة في أجزاء من إيران".

وأضاف "تظهر بيانات الشبكة الآنية حدوث انخفاضين ملحوظين في الاتصال هذا الصباح وسط تقارير عن انقطاعات حسب المناطق. الأمر متواصل".

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت في إيران احتجاجات استمرت عدة أيام، تنديداً برفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 3 أضعاف، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين متظاهرين وقوات أمن.

فيما تتهم طهران "أطرافاً خارجية"، بالسعي إلى الإخلال بالنظام العام. وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تصريح من السلطات الإيرانية حول عدد قتلى المظاهرات، تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم يفوق الـ304 قتلى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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