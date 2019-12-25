سياسة
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تفجيرات بكركوك وبغداد ومحتجون يرفضون تكليف العيداني برئاسة الوزراء
تجمّع محتجون عراقيون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد الأربعاء، تنديداً بتكليف محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني تشكيلَ الحكومة المقبلة، خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
تفجيرات بكركوك وبغداد ومحتجون يرفضون تكليف العيداني برئاسة الوزراء
صورة أرشيفية لاحتجاجات العراق  / AFP
25 ديسمبر 2019

قُتل عنصران من الحشد العشائري العراقي في هجوم مسلح وقع بمدينة كركوك فجر الخميس، في الوقت الذي أصيب فيه 12 مدنياً، جرّاء تفجير عبوات ناسفة بمناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وقال الملازم في شرطة كركوك جبار القياري لوكالة الأناضول، إن "مجموعة من مسلحي داعش الإرهابي شنت هجوماً على نقطة تفتيش يحرسها مقاتلو الحشد العشائري، وهم مقاتلون سُنة تابعون للحكومة في مدخل قرية علو محمود التابعة لقضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك".

وفي بغداد، قال النقيب ياسر الحمداني في شرطة العاصمة إن "4 عبوات ناسفة، اثنان منها كانتا مثبتيتن بدراجة نارية، انفجرت في مناطق الشعب والمعالف وحي الصدر والأمين". وأضاف الحمداني أن 12 مدنياً أصيبوا بجروح جرّاء الهجمات، أحدهم إصاباته بليغة.

في الوقت ذاته، أعلن المحتجون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية رفضهم تكليف محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، تشكيل الحكومة المقبلة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

ويأتي الرفض بعد ساعات من الكشف عن تقديم تحالف البناء، الذي يضم فصائل الحشد الشعبي إضافة إلى تحالف دولة القانون وبعض القوى السياسية الشيعية، العيداني، مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في بغداد، بأن محتجين علّقوا صورة كبيرة على المطعم التركي وسط ساحة التحرير للعيداني، وعليها علامة الرفض (x).

وردد المحتجون شعارات ترفض تولّي العيداني منصب رئيس الوزراء للفترة الانتقالية، ملوّحين بالتصعيد في حال كُلِّف بالفعل من قبل رئيس الجمهورية لشغل المنصب.

والعيداني هو ثالث مرشح يعلن المحتجون رفضهم تكليفه المنصب، بعد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل.

وفي محافظتَي البصرة وذي قار جنوبي البلاد، أعلن متظاهرون رفضهم تولي العيداني منصب رئيس الوزراء، داعين القوى السياسية الشيعية لتفهم أن المنصب يجب أن يذهب إلى الشخصيات غير السياسية.

والأربعاء، قدّم السهيل لكتلة تحالف البناء اعتذاره عن ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، فيما استُبعِد السوداني المدعوم من تحالف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، على خلفية الرفض الشعبي الواسع.

على صعيدٍ آخر، أفاد مصدر أمني بأن محتجين أضرموا النيران مساء الأربعاء، في مقر فصيل شيعي مقرب من إيران بمحافظة الديوانية (جنوب)، عقب وفاة ناشط متأثراً بجراح أصيب بها في انفجار استهدف اغتياله.

والخميس الماضي، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ومحاسبتها، إذ تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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