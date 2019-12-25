سلمت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية الأربعاء، أول مركبة عسكرية ناقلة للسلاح من طراز النمر STA (KAPLAN STA)، لقيادة القوات البرية التركية لتلبية احتياجاتها.

جرى ذلك خلال مراسم حفل التسليم الذي أقيم في منشأة "غول باشي" التابعة لشركة FNSS التركية المتخصصة بصناعة المدرعات في أنقرة.

وأوضح إسماعيل دمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية في كلمته خلال حفل التسليم، أنه سيتم تسليم قيادة القوات البرية 260 مركبة منها 184 مركبة مجنزرة و76 مركبة بعجلات، إضافة لصواريخ مضادة للدبابات من نوع "KORNET-E" و "OMTAS"حتى نهاية 2020.

وأضاف دمير، أن من أهم أهداف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية تلبية احتياجات قيادة القوات البرية التركية من المدرعات المحلية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الـ15 الماضية حُقّقت نتائج مهمة في الصناعات الدفاعية المحلية.

وتابع أن تركيا كافحت التنظيمات الإرهابية في عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" عبر أسلحتها المحلية، دون الحاجة للاعتماد على الخارج.

وذكر دمير، أن المحركات والدروع الفولاذية هي التي تشكل أهم عوامل الاعتماد على الخارج، إلا أنهم قطعوا شوطاً طويلاً في تأمين الدروع الفولاذية محلياً، وأنه سيتم إنتاج المدرعات بالدروع الفولاذية المحلية في وقت قريب.

ولفت إلى أنه سيجري أيضاً تطوير وإنتاج محركات محلية في المشاريع الجديدة من الجيل الجديد، للمركبات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في المستقبل القريب.

وخلال السنوات الأخيرة حققت تركيا تقدماً كبيراً في مجال الصناعات الدفاعية ولا تهدف إلى الحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص تسليح جيشها فحسب، بل الدخول إلى مصاف الدول المتقدمة بتصنيع الأسلحة وتصديرها.