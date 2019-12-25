قال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء، إن الآفاق واسعة للتعاون بين تونس وتركيا في إطار تحقيق التوازن في كل المجالات.

وأشار سعيد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بتونس، إلى أنه بحث مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرى التركيز على تطوير التعاون في كافة المجالات في إطار التوازن.

وأضاف أنهما تطرّقا إلى مسائل اقتصادية وتجارية في قطاعي الصحة والزراعة.

ولفت سعيد إلى أن أردوغان أكّد أنه البلدين يمضيان قدماً في الاتفاق على بناء مستشفى خاص بالأطفال بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وقال سعيد إن مذكرة ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا لا تتعلق بحدود تونس وإنها مسألة تخص البلدين.

وفي وقت سابق من الأربعاء، وصل أردوغان برفقة وفد من المسؤولين الأتراك إلى تونس في زيارة عمل غير محددة المدة.