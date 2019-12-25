سياسة
2 دقيقة قراءة
سعيّد: الآفاق واسعة للتعاون بين تونس وتركيا
قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بتونس، إن الآفاق واسعة للتعاون بين تونس وتركيا في إطار تحقيق التوازن في كل المجالات.
سعيّد: الآفاق واسعة للتعاون بين تونس وتركيا
الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان في تونس العاصمة
25 ديسمبر 2019

قال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء، إن الآفاق واسعة للتعاون بين تونس وتركيا في إطار تحقيق التوازن في كل المجالات.

وأشار سعيد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بتونس، إلى أنه بحث مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرى التركيز على تطوير التعاون في كافة المجالات في إطار التوازن.

وأضاف أنهما تطرّقا إلى مسائل اقتصادية وتجارية في قطاعي الصحة والزراعة.

ولفت سعيد إلى أن أردوغان أكّد أنه البلدين يمضيان قدماً في الاتفاق على بناء مستشفى خاص بالأطفال بدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وقال سعيد إن مذكرة ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا لا تتعلق بحدود تونس وإنها مسألة تخص البلدين.

وفي وقت سابق من الأربعاء، وصل أردوغان برفقة وفد من المسؤولين الأتراك إلى تونس في زيارة عمل غير محددة المدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us