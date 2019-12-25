سياسة
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أردوغان: سيكون لتونس إسهامات قيّمة وبنّاءة في تحقيق الاستقرار بليبيا
أكّد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي، أن بلاده سوف تستجيب، في إطار القانون، إذا تلقت طلباً رسميّاً من حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليّاً، بإرسال قوات. وأشار إلى أنه ونظيره التونسي بحثا جهود وقف إطلاق النار في ليبيا.
أردوغان: سيكون لتونس إسهامات قيّمة وبنّاءة في تحقيق الاستقرار بليبيا
أردوغان وسعيّد بحثا الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في ليبيا / AA
25 ديسمبر 2019

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأنه سيكون لتونس إسهامات قيّمة وبنّاءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره التونسي قيس سعيد في العاصمة تونس، الأربعاء.

وأوضح أردوغان أن التطورات السلبية في ليبيا لا تؤثر عليها فقط، ودول الجوار على رأسها تونس منزعجة جداً من ذلك.

وأشار إلى أنه بحث مع الجانب التونسي الخطوات التي يمكن أن يقدموا عليها والتعاون الذي يمكن القيام به لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للعملية السياسية.

و أضاف "أنا على ثقة أنه سيكون لتونس إسهامات قيّمة للغاية وبنّاءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا".

وفيما يخص إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، قال أردوغان "حتى اليوم لم نذهب إلى أي مكان دون دعوة، وإذا تلقينا دعوة من ليبيا بالطبع سنقيّمها".

وحول مذكرة التفاهم الموقّعة بين تركيا وليبيا، أكد الرئيس التركي أنه ليس لليونان أي كلمة نافذة في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن بلاده مررت مذكرة التفاهم مع ليبيا من البرلمان، وأن المرحلة المقبلة ستتواصل في اتجاه تفعيلها.

وأكد أن تركيا تتخذ خطواتها مع حكومة فائز السراج المعترف بها دولياً في ليبيا، مشدداً على أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا يتمتع بالاعتراف الدولي.

وأردف: "يتعين علينا أن لا نسمح بسحق أشقائنا الليبيين تحت وطأة حفتر وأمثاله".

وأشار إلى وجود 5 آلاف (مرتزق) من السودان وألفين من روسيا من شركة "فاغنر" في ليبيا، متسائلًا: "بأي صفة دخلوها؟ وما عملهم هناك؟ وما هي ارتباطاتهم؟".

وأوضح أردوغان أنه "لا بد من مشاركة تونس والجزائر وقطر في اجتماع برلين من أجل ليبيا"، مشيراً إلى مساعٍ من أجل "الوصول إلى حوار ليبي-ليبي لمواجهة التحديات وحلّ المشكلات".

وأشار إلى أنه لا بد من "مشاركة تونس والجزائر وقطر في اجتماع برلين من أجل ليبيا".

من جهته قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه بحث والرئيس التركي الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى أن "مذكرة ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا لا تتعلق بحدود تونس، وهي مسألة تخص البلدين".

وأضاف أن "الآفاق واسعة للتعاون بين تونس وتركيا في إطار تحقيق التوازن في كل المجالات"، وقال إنه تطرق خلال محادثاته مع نظيره التركي إلى المبادرة التي أطلقتها تونس مؤخراً حول ليبيا.

مصدر:TRT عربي
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