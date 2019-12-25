أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، إصابة 14 مدنيّاً جراء تفجيرين إرهابيين متزامنين وقعا في مدينة جرابلس شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها بموقع تويتر، أن الهجومين الإرهابيين نجما عن تفجير دراجتين ناريتين مفخختين من بُعد.

وأشارت إلى أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي يستهدف مجدَّداً المدنيين الأبرياء في جرابلس الواقعة ضمن منطقة درع الفرات.

وأكّد أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 14 مدنيّاً بينهم أطفال.

بدوره لفت مراسل الأناضول في المنطقة إلى أن الدراجتين كانتا مركونتين في منطقتين مزدحمتين، مبيّناً أن التفجيرين ألحقا أضراراً مادية بالمكان.

ويشنّ تنظيم PKK/YPG الإرهابي هجمات إرهابية متكررm في الآونة الأخيرة بمدينة جرابلس التي طُهّرَت من الإرهاب بفضل عملية درع الفرات، إذ أسفر تفجير وقع في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسيارة مفخَّخة، عن إصابة 9 مدنيين بينهم طفل.