سياسة
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إصابة 14 مدنياً في تفجيرين إرهابيين بجرابلس السورية
أعلنت وزارة الدفاع التركية إصابة 14 مدنيّاً جراء تفجيرين إرهابيين متزامنين وقعا في مدينة جرابلس شمالي سوريا، وأشارت الوزارة إلى وقوف تنظيم PPK/YPG الإرهابي خلف التفجيرين.
إصابة 14 مدنياً في تفجيرين إرهابيين بجرابلس السورية
التفجيران أسفرا عن إصابة 14 مدنياً بينهم أطفال / AA
25 ديسمبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء، إصابة 14 مدنيّاً جراء تفجيرين إرهابيين متزامنين وقعا في مدينة جرابلس شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها بموقع تويتر، أن الهجومين الإرهابيين نجما عن تفجير دراجتين ناريتين مفخختين من بُعد.

وأشارت إلى أن تنظيم PKK/YPG الإرهابي يستهدف مجدَّداً المدنيين الأبرياء في جرابلس الواقعة ضمن منطقة درع الفرات.

وأكّد أن التفجيرين أسفرا عن إصابة 14 مدنيّاً بينهم أطفال.

بدوره لفت مراسل الأناضول في المنطقة إلى أن الدراجتين كانتا مركونتين في منطقتين مزدحمتين، مبيّناً أن التفجيرين ألحقا أضراراً مادية بالمكان.

ويشنّ تنظيم PKK/YPG الإرهابي هجمات إرهابية متكررm في الآونة الأخيرة بمدينة جرابلس التي طُهّرَت من الإرهاب بفضل عملية درع الفرات، إذ أسفر تفجير وقع في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسيارة مفخَّخة، عن إصابة 9 مدنيين بينهم طفل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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