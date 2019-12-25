قال السفير التركي في واشنطن سردار قليج، إن تصويت الكونغرس الأمريكي لصالح مشروعات قوانين مناهضة لأنقرة يحمل أغراضاً سياسية لمشرِّعين أمريكيين، وسيضرّ التحالف القائم بين البلدين منذ أكثر من 70 عاماً.

واعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوية الروسية S-400 وعملياتها العسكرية لمكافحة الإرهاب في سوريا.

كما تَبنَّى مجلس النواب في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قراراً يصف المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث 1915 بـ"الإبادة الجماعية".

وأضاف قليج في تصريحات لوكالة الأناضول: "بقدر ما تحتاج تركيا إلى الولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى تركيا، واستخدام واشنطن لغة العقوبات لإقامة علاقات مع تركيا كان نهجاً خاطئاً للغاية".

وأوضح أن حملة مشروعات الكونغرس المعادية لتركيا التي زادت في الآونة الأخيرة، يقف خلفها أعضاء في الكونغرس يطمحون إلى "تحقيق أغراض سياسية قصيرة الأجل".

وتابع بأن "أعضاء الكونغرس هؤلاء هم المستفيدون من التوازنات الموجودة في الولايات المتحدة، وطرحهم تلك المشروعات المعادية لتركيا يُلحِق أضراراً بالعلاقات التركية-الأمريكية".

وقال: "يعتقد أعضاء في الكونغرس أن تركيا بحاجة إلى الولايات المتحدة، وأنها ملتزمة النهج الأمريكي، إلا أن الحقيقة مختلفة تماماً عن هذا الاعتقاد".

وأضاف: "تركيا ليست بحاجة إلى الولايات المتحدة، العلاقة متبادلة. نحن نتحدث عن بلدين يملكان أقوى جيشين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

واستطرد: "الولايات المتحدة في الواقع بحاجة إلى تركيا، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، لذلك بقدر ما تحتاج تركيا إلى الولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة أيضاً بحاجة إلى تركيا، وربما أكثر من حاجة أنقرة إلى واشنطن".

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل على استخدام العقوبات "كسلاح" ضدّ تركيا، لكن الواقع أن فوهة هذا "السلاح" موجهة ضد الولايات المتحدة بالدرجة الأولى.

وشدّد قليج على أن المشروعات التي جرى تمريرها في الكونغرس تُعَدّ أحدث مثال على رغبة أعضاء بالكونغرس في تخريب العلاقات الثنائية بأي وسيلة.

وأضاف أن تلك المشروعات بما في ذلك المتعلقة بالأرمن، تستهدف في الواقع تخريب العلاقات الثنائية، وهي صادرة عن أعضاء يستغلُّون التاريخ لتحقيق مآرب سياسية.

ووصف مشروعات القوانين تلك بأنها "فارغة"، ولا تستند إلى أيّ ركائز ملموسة، وتُطرح لتحقيق أجندة سياسية.

وقال قليج إن على صناع القرار في واشنطن أن يضعوا أنفسهم مكان تركيا في أثناء الحديث عن قضايا المنطقة.

وتابع موضحاً أن مشروعات قوانين كتلك التي صدّق عليها الكونغرس مؤخَّراً، لن تساهم إلا بإلحاق الضرر بالتحالف التركي الأمريكي الذي يزيد عمره على 70 عاماً.

وأعرب عن أمله في أن يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما يلزم لحماية مكتسبات العلاقات التركية-الأمريكية.

وتَوقَّع أن تدرك الإدارة الأمريكية حجم الضرر الكبير الذي ستُحدِثه هذه المشروعات للعلاقات التركية-الأمريكية.