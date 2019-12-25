سياسة
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الرئيس التركي يصل إلى تونس في زيارة مفاجئة
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إلى تونس في زيارة عمل غير محددة المدة، ويضم الوفد التركي رفيع المستوى وزير الدفاع والخارجية ومدير المخابرات برفقة الرئيس أردوغان في زيارته إلى تونس.
الرئيس التركي يصل إلى تونس في زيارة مفاجئة
الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل نظيره التركي في العاصمة تونس
25 ديسمبر 2019

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إلى تونس في زيارة عمل غير محددة المدة.

وفي تصريح مقتضب للأناضول، قالت رشيدة النيفر مستشارة الرئيس التونسي لشؤون الإعلام والاتصال إن الرئيس قيس سعيّد كان في استقبال نظيره التركي بالمطار الرئاسي.

وسيكون للرئيس التركي جلسة عمل مع نظيره التونسي. يشار إلى أن الرئاسة التونسية لم تعلن سابقاً عن موعد الزيارة أو موضوعها.

وقالت مصادر رئاسية لـTRT عربي، إن الرئيسين التركي والتونسي يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا.

ويضم الوفد التركي رفيع المستوى وزير الدفاع والخارجية ومدير المخابرات برفقة الرئيس أردوغان في زيارته إلى تونس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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