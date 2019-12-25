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خلاصات من TRT عربي: 25 ديسمبر/كانون الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 25 ديسمبر/كانون الأول 2019
البرلمان التركي يعتزم مناقشة مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا / Getty Images
25 ديسمبر 2019

أهم الأحداث:

البرلمان التركي يعتزم مناقشة مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، والرئاسة التركية تقول إنها وجّهت رسالة قوية إلى روسيا حول إدلب.

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      البرلمان التركي يعتزم مناقشة مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا

      يدرس البرلمان التركي الموافقة على مشروع قانون يسمح للحكومة بإرسال جنود إلى ليبيا إن اقتضت الحاجة، فيما يُتوقّع أن يصوِّت عليه أعضاء البرلمان مطلع العام المقبل، ويأتي ذلك بعد إقرار البرلمان مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقّعة مع ليبيا، وبعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان احتمالية إرسال جنود إلى ليبيا. [TRT عربي]

      وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه ربما يتعين على تركيا إعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا وأن برلمانها يعمل على هذه المسألة، وذلك بعد توقيع أنقرة على اتفاقية للتعاون العسكري مع طرابلس الشهر الماضي. [رويترز]

      الرئاسة التركية: وجّهنا رسالة قوية إلى روسيا حول إدلب ووعدتنا بوقف إطلاق نار قريب

      حذر متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن الثلاثاء، من موجة لاجئين كبيرة وأزمة إنسانية جديدة في إدلب حال عدم وقف هجمات النظام السوري، ودعا إلى ضرورة وقف الهجمات على إدلب بأسرع وقت، مضيفاً: "وجهنا رسالة قوية إلى روسيا حول إدلب ووعدتنا بوقف إطلاق نار قريب". [TRT عربي]

      وأضاف قالن: "سنواصل دعمنا ووقوفنا إلى جانب الحكومة الشرعية (الوفاق الوطني) المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. لا يمكننا ترك الشعب الليبي بمفرده في هذه الأيام الصعبة"، وتابع: "نتطلع ونسعى لوقف إطلاق النار بصورة فورية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وعودة الجميع إلى وضعه قبل أبريل/نيسان الماضي، وفتح طريق المفاوضات السياسية على وجه السرعة". [الأناضول]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
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