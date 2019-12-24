أقّر مجلس النواب العراقي الثلاثاء، قانون الانتخابات الجديد، إثر خلافات لأسابيع بين القوى السياسية على بعض بنوده.

وصوّت البرلمان بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، على مواد القانون بما ذلك المواد الخلافية المتعلقة بالنظام الانتخابي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.

ويعتمد القانون الجديد على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، وهو ما كان يطالب به المحتجون والقوى السياسية المؤيدة لهم، وسط معارضة بعض القوى بينها كتل تمثل إقليم كردستان شمالي البلاد.

ويأتي تشريع القانون استجابةً لمطالب احتجاجات عارمة تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف إتاحة المجال لصعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان.

ويشكل القانون انتصاراً جديداً لمحتجين أجبروا حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وضغطوا حتى مرر البرلمان قانوناً جديداً لمفوضية الانتخابات.

وحضر جلسة البرلمان 184 نائباً (من أصل 329) صوت أغلبهم لصالح مشروع القانون، بما فيه المواد الخلافية المتعلقة بالنظام الانتخابي، بحسب مراسل الأناضول.

وعقب التصويت على البنود منفردة، استدعى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، رؤساء الكتل البرلمانية إلى منصة الرئاسة، وجرى التصويت على مجمل القانون، فحظي بالموافقة، وتعالت أصوات التصفيق.

وقال الحلبوسي إن هذا القانون يستجيب لمطالب الشعب العراقي، في إشارة إلى المحتجين.

ويطالب المحتجون أيضاً برحيل النخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003، حيث يتهمونها بالفساد وهدر أموال العراق.

وأضاف أن "العراق للعراقيين، ومن اليوم لن يشغل منصب رئاسة الح كومة أو أي منصب بالدولة شخص يحمل أكثر من جنسية".

ويعتمد القانون الجديد على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة ضمن المحافظة الواحدة (دائرة انتخابية على مستوى القضاء)، فضلاً عن الترشيح الفردي، وهو ما ينسجم مع مطالب المحتجين والقوى السياسية المؤيدة لهم، مقابل معارضة قوى بينها كتل تمثل إقليم شمال العراق.